Rutte asegura que no discutió la compra de Groenlandia con Trump

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, habla durante su conferencia de prensa previa a la cumbre en La Haya. Foto: Emmi Korhonen

La soberanía danesa de Groenlandia no estuvo sobre la mesa de la reunión entre el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y Donald Trump, que se ha saldado con un preacuerdo sobre la isla que parece satisfacer de momento al presidente de Estados Unidos.

En una entrevista con la cadena de televisión estadounidense Fox News, Rutte ha asegurado que la compra de la isla ártica no fue abordada, y que la seguridad de la región ha sido uno de los aspectos centrales.

A este respecto, en una línea discursiva muy similar a la de Trump, ha advertido que "China y Rusia son cada vez más activos" en la zona ártica, por lo que ha apelado a "protegerla".

Por su parte, el gobierno de Dinamarca ha celebrado que Trump haya descartado tomar Groenlandia "por la fuerza" y haya suspendido la guerra comercial. "El día termina mejor que comenzó", ha manifestado el ministro de Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen.