A maxia do fulión iluminou Raigada a noite do sábado
ENTROIDO
Máis dun cento de persoas participaron na ronda de fulión entre versos e paradas nas adegas en Raigada
Antes da caída da noite, aproveitando un sábado con case algunha raiola no ceo e antes de que apenas unha luz suave das farolas alumaran as rúas estreitas da vila, o Entroido volveu cobrar vida en Raigada, no Concello de Manzaneda. A aldea converteuse esta fin de semana nun escenario de tradición e encontro, coa visita do fulión de Vilarmeao.
Ao caer do sol do sábado, as mázcaras, seguidas de bombos, aixadas e cornas do fulión de Vilarmeao, partiron cara ao Castiñeiro, punto de encontro onde comezou a ronda. Alí agardábaos o pobo de Raigada e, como manda a tradición, os visitantes pediron entrada en verso, con humor e retranca, para poder tocar na aldea. A resposta non tardou en chegar: tamén en verso, cos veciños concedéndolles permiso, abrindo así as portas a unha longa noite de música e percorrido polas rúas. As mázcaras danzaron xirando sobre si mesmas con elegancia e firmeza, mentres o son da corna era o primeiro en dar sinal de comenzo, acompasadas polas chocas e o retumbar dos bombos, gadañas e aixadas que encheron cada recuncho da aldea
Non se trata dunha fuliada ao uso, explican os veciños, senón dunha visita que percorre cada recuncho con esencia e vitalidade, mantendo viva a tradición ata que o corpo aguante e ben entrada a madrugada. Máis dun cento de persoas, entre integrantes do fulión e acompañantes, avanzaron polas estreitas rúas, facendo paradas en adegas e casas para repoñer forzas.
A visita entre pobos reafirmou a forza dun Entroido que segue vivo grazas ao compromiso das súas xentes.
Na mesma xornada, o fulión de Bidueira tamén visitou a aldea de Requeixo, e o de Borruga a Cubeiros.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
FULIADA DA MOURELA PRA ACÁ
Cando o fulión soa, Palleirós responde en estado puro