Galería | Los Palleirós llegan a Manzaneda con el inicio del Entroido
FULIÓNS
Arredor de 200 persoas participaron no xantar de confraternización, prolongando a festa ata que chegou o momento máis esperado por moitos: a fariñada. A fariña, fiel compañeira do Entroido, fixo acto de presenza e deixou a todos ben brancos, ninguén se librou, pechando a xornada cunha xa clásica estampa de remate das fuliadas
A Fuliada da Mourela pra Acá foi percorrendo aldeas e sumando participantes ata consolidarse como unha referencia obrigada para quen defende o Entroido máis enxebre.
A meteoroloxía, despois de varios días de incerteza, decidiu respectar a festa. A chuvia, o vento e a neve deron tregua, conscientes de que o verdadeiro protagonista era o Entroido. Pasadas as once da mañá, as mázcaras comezaban a xuntarse no punto de inicio, listas para dar comezo á ronda do folión. Bombos, aixadas, sachos, gadañas e cornas anunciaban a chegada do fulión á entrada da aldea, onde se solicitou o permiso para entrar seguindo o ritual tradicional.
Os versos, cheos de ironía e referencias á actualidade do ano, marcaron este momento solemne e festivo ao mesmo tempo. Nesta edición, a palabra tamén serviu para lembrar a Aquilino Pérez, figura clave na conservación desta tradición, falecido apenas unha semana antes. Dende o outro lado, os veciños e veciñas de Palleirós responderon tamén en verso, concedendo o permiso de entrada. As cornas abriron paso, seguidas das esquilas e chocas das mázcaras e do inconfundible ritmo telúrico do folión, que xa non deixou de soar.
