Galería | Paquita y Nicanor dan fin al Martes de Entroido de Seixalbo

Música, comparsas y orejas se dieron la mano para exprimir la fiesta este Martes de Entroido en Seixalbo, con Paquita y Nicanor dando el fin

Seixalbo despidió este martes su Entroido con una jornada marcada por el ambiente festivo y el espíritu comunitario que caracteriza a sus celebraciones. El programa arrancó con un animado pasacalles que recorrió las calles entre música, disfraces y ganas de celebrar. A continuación tuvo lugar el pregón en el parque de A Infesta, uno de los momentos más esperados de la tarde, que reunió a vecinos y visitantes de todas las edades dispuestos a celebrar por todo lo alto con una mezcla de alegría y resignación porque ya se acerca el final.

Las clásicas figuras de este Entroido, Paquita y Nicanor, estuvieron presentes en este cierre por todo lo alto, antes de volver a separarse como marca la tradición. Los disfraces de los vecinos aportaron humor y complicidad a un acto que volvió a demostrar el arraigo de esta cita en el calendario festivo local. Tras el pregón, la fiesta de comparsas llenó de color y creatividad el entorno, con disfraces cargados de ingenio y un gran carisma colectivo.

Uno de los momentos más sabrosos llegó con la tradicional “orellada popular”, que permitió a los asistentes endulzar la tarde con este postre típico del Entroido, para muchos el broche perfecto antes del desenlace final. La jornada culminó con la quema de los mecos, las figuras de los queridos Paquita y Nicanor símbolo del cierre de las fiestas, y con música para prolongar el ambiente lo máximo posible hasta el próximo año.

Charangas, ritmos festivos y la presencia de DJ Deluxe pusieron sonido a una despedida que volvió a demostrar que el Entroido de Seixalbo no es solo una celebración, sino un punto de encuentro vecinal donde tradición, participación y buen humor caminan de la mano.