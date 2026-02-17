Galería | Viana do Bolo asegura el relevo con el “Entroido Miúdo”

Los más pequeños fueron protagonistas en una jornada llena de tradición, fulión y futuro en el "Entroido Miúdo" de Viana do Bolo

El “Entroido Miúdo” congregó a centenares de pequeños en Viana do Bolo. Desde el barrio de O Toural hasta la Plaza Mayor, bombos, aixadas y boteiros dejaban claro que el relevo generacional existe en este municipio.

Desde hace ya algunos años, el Lunes de Entroido está reservado para ellos, para los más pequeños del lugar. La iniciativa, impulsada por el Concello y la empresa vianesa Pinchacarneira Ocio e Animación se inició a las 16:30 horas con el único objetivo de garantizar que los niños del municipio formen parte de una jornada dedicada única y exclusivamente a ellos.

Ataviados con originales disfraces, recorrieron las calles acompañados por el sonido inconfundible de los bombos y la alegría de familiares y vecinos que no quisieron perderse la cita. No faltaron las carreras, las risas y la ilusión durante una tarde pensada para reforzar el sentimiento de pertenencia y el orgullo por revivir las costumbres propias.

Durante la jornada de ayer, las Tierras del Bibei quemaban sus lardeiros en un ritual que despide el periodo festivo en la Plaza Mayor. Entre fuego, bombos, aixadas y harina, vecinos y visitantes participaron en uno de los actos más simbólicos, poniendo el broche final a días de intensa celebración. La quema, cargada de tradición y significado, volvió a congregar a cientos de personas que no quisieron perderse el momento.