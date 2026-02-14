Galería | Pereiro, epicentro del colorido Entroido

Una marea de máscaras, música y buen humor inundó ayer las calles de Pereiro de Aguiar en un desfile de Entroido en el que se congregaron más de un veintenar de carrozas y comparsas que transitaron al ritmo de las palmas

Más de un veintenar de comparsas y carrozas desfilaron este sábado por Pereiro de Aguiar en una tarde a golpe de bombo, sátira y colorido. El entorno de Cachamuiña, un lugar que destaca siempre por ser un remanso de paz, se convirtió ayer en un río de máscaras y disfraces donde la creatividad no tuvo límites.

La celebración, que comenzó a las 17:30 horas, convirtió a la carretera que conecta con el embalse en una pasarela para un desfile que, desde el primer momento, tuvo una gran acogida. Cientos de personas se agolparon en los márgenes aplaudiendo y festejando el paso de las comitivas, demostrando que había muchas ganas de fiesta.

El Entroido destacó también por su combinación intergeneracional, participando vecinos de todas las edades, desde los más jóvenes a los más veteranos, todos ellos unidos por la diversión y las risas.

El gran motor fueron las comparsas, recibiendo las mejores un premio de hasta 500 euros. Entre los criterios valorados por el jurado estaban la puesta en escena, la sátira, la animación musical o el vestuario. Los vecinos demostraron tener una gran imaginación tanto a la hora de elegir los disfraces como los nombres, con múltiples referencias, con comparsas como “Monterrei no país das maravillas”, “Pollonas confinadas” o “En clave de sol”.

Incluso hubo referencias al amor aprovechando que coincidía el desfile con San Valentín. Fue la carroza “Fraga dos namor- hados” la encargada de poner el toque romántico al desfile.