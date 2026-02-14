DIRECTO
Sábado de Entroido en la provinicia
Colorido, risas, música y diversión marcaron el desfile de Entroido en Pereiro de Aguiar.
Colorido, risas, música y diversión marcaron el desfile de Entroido en Pereiro de Aguiar. | Concello de Pereiro

Galería | Pereiro, epicentro del colorido Entroido

BOMBO, SÁTIRA Y COLORIDO

Una marea de máscaras, música y buen humor inundó ayer las calles de Pereiro de Aguiar en un desfile de Entroido en el que se congregaron más de un veintenar de carrozas y comparsas que transitaron al ritmo de las palmas

Más de un veintenar de comparsas y carrozas desfilaron este sábado por Pereiro de Aguiar en una tarde a golpe de bombo, sátira y colorido. El entorno de Cachamuiña, un lugar que destaca siempre por ser un remanso de paz, se convirtió ayer en un río de máscaras y disfraces donde la creatividad no tuvo límites.

La celebración, que comenzó a las 17:30 horas, convirtió a la carretera que conecta con el embalse en una pasarela para un desfile que, desde el primer momento, tuvo una gran acogida. Cientos de personas se agolparon en los márgenes aplaudiendo y festejando el paso de las comitivas, demostrando que había muchas ganas de fiesta.

El Entroido destacó también por su combinación intergeneracional, participando vecinos de todas las edades, desde los más jóvenes a los más veteranos, todos ellos unidos por la diversión y las risas.

El gran motor fueron las comparsas, recibiendo las mejores un premio de hasta 500 euros. Entre los criterios valorados por el jurado estaban la puesta en escena, la sátira, la animación musical o el vestuario. Los vecinos demostraron tener una gran imaginación tanto a la hora de elegir los disfraces como los nombres, con múltiples referencias, con comparsas como “Monterrei no país das maravillas”, “Pollonas confinadas” o “En clave de sol”.

Incluso hubo referencias al amor aprovechando que coincidía el desfile con San Valentín. Fue la carroza “Fraga dos namor- hados” la encargada de poner el toque romántico al desfile.

WhatsApp Image 2026-02-14 at 21.47.03 (8)
1/53 Colorido, risas, música y diversión marcaron el desfile de Entroido en Pereiro de Aguiar. | Concello de Pereiro
WhatsApp Image 2026-02-14 at 21.47.03 (9)
2/53 Colorido, risas, música y diversión marcaron el desfile de Entroido en Pereiro de Aguiar. | Concello de Pereiro
WhatsApp Image 2026-02-14 at 21.47.04
3/53 Colorido, risas, música y diversión marcaron el desfile de Entroido en Pereiro de Aguiar. | Concello de Pereiro
WhatsApp Image 2026-02-14 at 21.47.03 (6)
4/53 Colorido, risas, música y diversión marcaron el desfile de Entroido en Pereiro de Aguiar. | Concello de Pereiro
WhatsApp Image 2026-02-14 at 21.47.03 (7)
5/53 Colorido, risas, música y diversión marcaron el desfile de Entroido en Pereiro de Aguiar. | Concello de Pereiro
WhatsApp Image 2026-02-14 at 21.47.03 (1)
6/53 Colorido, risas, música y diversión marcaron el desfile de Entroido en Pereiro de Aguiar. | Concello de Pereiro
WhatsApp Image 2026-02-14 at 21.47.03 (5)
7/53 Colorido, risas, música y diversión marcaron el desfile de Entroido en Pereiro de Aguiar. | Concello de Pereiro
WhatsApp Image 2026-02-14 at 21.47.03 (2)
8/53 Colorido, risas, música y diversión marcaron el desfile de Entroido en Pereiro de Aguiar. | Concello de Pereiro
WhatsApp Image 2026-02-14 at 21.47.03 (4)
9/53 Colorido, risas, música y diversión marcaron el desfile de Entroido en Pereiro de Aguiar. | Concello de Pereiro
WhatsApp Image 2026-02-14 at 21.47.03 (3)
10/53 Colorido, risas, música y diversión marcaron el desfile de Entroido en Pereiro de Aguiar. | Concello de Pereiro
WhatsApp Image 2026-02-14 at 21.47.03
11/53 Colorido, risas, música y diversión marcaron el desfile de Entroido en Pereiro de Aguiar. | Concello de Pereiro
WhatsApp Image 2026-02-14 at 21.47.02 (3)
12/53 Colorido, risas, música y diversión marcaron el desfile de Entroido en Pereiro de Aguiar. | Concello de Pereiro
WhatsApp Image 2026-02-14 at 21.47.02 (4)
13/53 Colorido, risas, música y diversión marcaron el desfile de Entroido en Pereiro de Aguiar. | Concello de Pereiro
WhatsApp Image 2026-02-14 at 21.47.01 (3)
14/53 Colorido, risas, música y diversión marcaron el desfile de Entroido en Pereiro de Aguiar. | Concello de Pereiro
WhatsApp Image 2026-02-14 at 21.47.02 (2)
15/53 Colorido, risas, música y diversión marcaron el desfile de Entroido en Pereiro de Aguiar. | Concello de Pereiro
WhatsApp Image 2026-02-14 at 21.47.01 (2)
16/53 Colorido, risas, música y diversión marcaron el desfile de Entroido en Pereiro de Aguiar. | Concello de Pereiro
WhatsApp Image 2026-02-14 at 21.47.02
17/53 Colorido, risas, música y diversión marcaron el desfile de Entroido en Pereiro de Aguiar. | Concello de Pereiro
desfile_pereiro_lucia_otero48
18/53 Colorido, risas, música y diversión marcaron el desfile de Entroido en Pereiro de Aguiar. | Lucía Otero
desfile_pereiro_lucia_otero49
19/53 Colorido, risas, música y diversión marcaron el desfile de Entroido en Pereiro de Aguiar. | Lucía Otero
desfile_pereiro_lucia_otero47
20/53 Colorido, risas, música y diversión marcaron el desfile de Entroido en Pereiro de Aguiar. | Lucía Otero
desfile_pereiro_lucia_otero46
21/53 Colorido, risas, música y diversión marcaron el desfile de Entroido en Pereiro de Aguiar. | Lucía Otero
desfile_pereiro_lucia_otero51
22/53 Colorido, risas, música y diversión marcaron el desfile de Entroido en Pereiro de Aguiar. | Lucía Otero
desfile_pereiro_lucia_otero45
23/53 Colorido, risas, música y diversión marcaron el desfile de Entroido en Pereiro de Aguiar. | Lucía Otero
desfile_pereiro_lucia_otero42
24/53 Colorido, risas, música y diversión marcaron el desfile de Entroido en Pereiro de Aguiar. | Lucía Otero
desfile_pereiro_lucia_otero43
25/53 Colorido, risas, música y diversión marcaron el desfile de Entroido en Pereiro de Aguiar. | Lucía Otero
desfile_pereiro_lucia_otero41
26/53 Colorido, risas, música y diversión marcaron el desfile de Entroido en Pereiro de Aguiar. | Lucía Otero
desfile_pereiro_lucia_otero44
27/53 Colorido, risas, música y diversión marcaron el desfile de Entroido en Pereiro de Aguiar. | Lucía Otero
desfile_pereiro_lucia_otero39
28/53 Colorido, risas, música y diversión marcaron el desfile de Entroido en Pereiro de Aguiar. | Lucía Otero
desfile_pereiro_lucia_otero40
29/53 Colorido, risas, música y diversión marcaron el desfile de Entroido en Pereiro de Aguiar. | Lucía Otero
desfile_pereiro_lucia_otero36
30/53 Colorido, risas, música y diversión marcaron el desfile de Entroido en Pereiro de Aguiar. | Lucía Otero
desfile_pereiro_lucia_otero38
31/53 Colorido, risas, música y diversión marcaron el desfile de Entroido en Pereiro de Aguiar. | Lucía Otero
desfile_pereiro_lucia_otero33
32/53 Colorido, risas, música y diversión marcaron el desfile de Entroido en Pereiro de Aguiar. | Lucía Otero
desfile_pereiro_lucia_otero29
33/53 Colorido, risas, música y diversión marcaron el desfile de Entroido en Pereiro de Aguiar. | Lucía Otero
desfile_pereiro_lucia_otero32
34/53 Colorido, risas, música y diversión marcaron el desfile de Entroido en Pereiro de Aguiar. | Lucía Otero
desfile_pereiro_lucia_otero34
35/53 Colorido, risas, música y diversión marcaron el desfile de Entroido en Pereiro de Aguiar. | Lucía Otero
desfile_pereiro_lucia_otero25
36/53 Colorido, risas, música y diversión marcaron el desfile de Entroido en Pereiro de Aguiar. | Lucía Otero
desfile_pereiro_lucia_otero19
37/53 Colorido, risas, música y diversión marcaron el desfile de Entroido en Pereiro de Aguiar. | Lucía Otero
desfile_pereiro_lucia_otero27
38/53 Colorido, risas, música y diversión marcaron el desfile de Entroido en Pereiro de Aguiar. | Lucía Otero
desfile_pereiro_lucia_otero26
39/53 Colorido, risas, música y diversión marcaron el desfile de Entroido en Pereiro de Aguiar. | Lucía Otero
desfile_pereiro_lucia_otero21
40/53 Colorido, risas, música y diversión marcaron el desfile de Entroido en Pereiro de Aguiar. | Lucía Otero
desfile_pereiro_lucia_otero15
41/53 Colorido, risas, música y diversión marcaron el desfile de Entroido en Pereiro de Aguiar. | Lucía Otero
desfile_pereiro_lucia_otero12
42/53 Colorido, risas, música y diversión marcaron el desfile de Entroido en Pereiro de Aguiar. | Lucía Otero
desfile_pereiro_lucia_otero16
43/53 Colorido, risas, música y diversión marcaron el desfile de Entroido en Pereiro de Aguiar. | Lucía Otero
desfile_pereiro_lucia_otero13
44/53 Colorido, risas, música y diversión marcaron el desfile de Entroido en Pereiro de Aguiar. | Lucía Otero
desfile_pereiro_lucia_otero18
45/53 Colorido, risas, música y diversión marcaron el desfile de Entroido en Pereiro de Aguiar. | Lucía Otero
desfile_pereiro_lucia_otero11
46/53 Colorido, risas, música y diversión marcaron el desfile de Entroido en Pereiro de Aguiar. | Lucía Otero
desfile_pereiro_lucia_otero10
47/53 Colorido, risas, música y diversión marcaron el desfile de Entroido en Pereiro de Aguiar. | Lucía Otero
desfile_pereiro_lucia_otero05
48/53 Colorido, risas, música y diversión marcaron el desfile de Entroido en Pereiro de Aguiar. | Lucía Otero
desfile_pereiro_lucia_otero06
49/53 Colorido, risas, música y diversión marcaron el desfile de Entroido en Pereiro de Aguiar. | Lucía Otero
desfile_pereiro_lucia_otero04
50/53 Colorido, risas, música y diversión marcaron el desfile de Entroido en Pereiro de Aguiar. | Lucía Otero
desfile_pereiro_lucia_otero03
51/53 Colorido, risas, música y diversión marcaron el desfile de Entroido en Pereiro de Aguiar. | Lucía Otero
desfile_pereiro_lucia_otero01
52/53 Colorido, risas, música y diversión marcaron el desfile de Entroido en Pereiro de Aguiar. | Lucía Otero
desfile_pereiro_lucia_otero02
53/53 Colorido, risas, música y diversión marcaron el desfile de Entroido en Pereiro de Aguiar. | Lucía Otero

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats