Galería | Verín vive su domingo de Entroido, el desfile en fotos

Desfile de Domingo de Entroido en Ourense
TRADICIÓN Y SÁTIRA

El Entroido de Verín se llena de máscaras, comparsas y carrozas, el desfile toma las calles en una de las celebraciones más emblemáticas de Galicia

El desfile recorrió las principales avenidas de la villa entre el estruendo de las chocas y el inconfundible sonido de los Cigarróns. Desde primeras horas de la mañana, vecinos y visitantes llenaron balcones y aceras para no perder detalle de un pasacalles en el que tradición y sátira volvieron a caminar de la mano.

Considerado uno de los entroidos más antiguos y singulares de Galicia, el de Verín volvió a demostrar su capacidad de convocatoria y su fuerte arraigo cultural. Esta es una fiesta que combina identidad, historia y celebración colectiva.

