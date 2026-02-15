Galería | El desfile del Domingo de Entroido de Ourense, en fotos

El Entroido de Ourense vuelve a llenar las calles de la ciudad con comparsas y disfraces, con sátira y tradición, en una de las jornadas más esperadas del calendario festivo gallego

Desde primera hora de la tarde, miles de personas se congregaron en las principales vías de Ourense para presenciar el paso de carrozas, comparsas y grupos ataviados con disfraces que envuelven a la ciudad en el ambiente festivo.

El desfile de hoy forma parte del programa central del Entroido en la provincia, una celebración que cada año atrae a visitantes de distintos sitios del mundo.