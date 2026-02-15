AMBIENTE FESTIVO
Galería | El desfile del Domingo de Entroido de Ourense, en fotos
Desde primera hora de la tarde, miles de personas se congregaron en las principales vías de Ourense para presenciar el paso de carrozas, comparsas y grupos ataviados con disfraces que envuelven a la ciudad en el ambiente festivo.
El desfile de hoy forma parte del programa central del Entroido en la provincia, una celebración que cada año atrae a visitantes de distintos sitios del mundo.
