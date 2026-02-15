DIRECTO
Desfile de Domingo de Entroido en Ourense
Roller Ourense.
Roller Ourense. | La Región

Galería | El desfile del Domingo de Entroido de Ourense, en fotos

AMBIENTE FESTIVO

El Entroido de Ourense vuelve a llenar las calles de la ciudad con comparsas y disfraces, con sátira y tradición, en una de las jornadas más esperadas del calendario festivo gallego

La Región
La Región
Publicado: 15 feb 2026 - 17:44 Actualizado: 15 feb 2026 - 17:45

Desde primera hora de la tarde, miles de personas se congregaron en las principales vías de Ourense para presenciar el paso de carrozas, comparsas y grupos ataviados con disfraces que envuelven a la ciudad en el ambiente festivo.

El desfile de hoy forma parte del programa central del Entroido en la provincia, una celebración que cada año atrae a visitantes de distintos sitios del mundo. 

Galería | Así vive Ourense su Entroido, el desfile en fotos
1/10 Julio iglesias. | La Región
Galería | Así vive Ourense su Entroido, el desfile en fotos
2/10 Estilo libre, escuela de danza. | La Región
Galería | Así vive Ourense su Entroido, el desfile en fotos
3/10 Divino maestro. | La Región
Galería | Así vive Ourense su Entroido, el desfile en fotos
4/10 Aspanas. | La Región
Galería | Así vive Ourense su Entroido, el desfile en fotos
5/10 Aspanas Entre costuras. | La Región
Galería | Así vive Ourense su Entroido, el desfile en fotos
6/10 Disco O Couto. | La Región
Comparsa con temática de Colombia.
7/10 Comparsa con temática de Colombia. | La Región
Colegio franciscanas. Divina Pastora
8/10 Colegio franciscanas. Divina Pastora | La Región
La lotería de la ilusión
9/10 La lotería de la ilusión | La Región
Amencer
10/10 Asociación Juvenil Amencer. | La Región

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats