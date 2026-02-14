Galería | San Martiño, en Manzaneda, celebra o sábado de fariña co son do fulión e das mázcaras no Entroido

TRADICIÓN E IDENTIDAD
Galería | Vilariño deja claro que es la gran “Terra do Fulión” del Entroido gallego
AMBIENTE FESTIVO
A parroquia de San Martiño, en Manzaneda, celebra o seu tradicional sábado de fariña nunha xornada marcada pola música e a ledicia. A ronda de fulión deu comezo arredor das 17:00 horas en Cimadevila e percorre a parroquia, facendo soar os bombos e as aixadas e enchendo de ambiente festivo cada recuncho.
Soa o fulión e as mázcaras, que hoxe non locen o seu traxe habitual, bailan arredor de si mesmas coa elegancia que as caracteriza. A fariña convértese na gran protagonista do día, tinguiendo de branco a todos os que se suman a esta celebración tan singular do Entroido.
