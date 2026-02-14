DIRECTO
Sábado de Entroido en la provinicia
San Martiño en Manzaneda celebra o sábado de fariña co son do fulión e das mázcaras no Entroido.
San Martiño en Manzaneda celebra o sábado de fariña co son do fulión e das mázcaras no Entroido. | Reme Martínez

Galería | San Martiño, en Manzaneda, celebra o sábado de fariña co son do fulión e das mázcaras no Entroido

AMBIENTE FESTIVO

A parroquia de San Martiño, en Manzaneda, volveu tinguirse de branco no seu tradicional sábado de fariña, unha das citas máis singulares do Entroido na comarca

A parroquia de San Martiño, en Manzaneda, celebra o seu tradicional sábado de fariña nunha xornada marcada pola música e a ledicia. A ronda de fulión deu comezo arredor das 17:00 horas en Cimadevila e percorre a parroquia, facendo soar os bombos e as aixadas e enchendo de ambiente festivo cada recuncho.

Soa o fulión e as mázcaras, que hoxe non locen o seu traxe habitual, bailan arredor de si mesmas coa elegancia que as caracteriza. A fariña convértese na gran protagonista do día, tinguiendo de branco a todos os que se suman a esta celebración tan singular do Entroido.

Galería | San Martiño en Manzaneda celebra o sábado de fariña co son do fulión e das mázcaras no Entroido
1/6 Galería | San Martiño en Manzaneda celebra o sábado de fariña co son do fulión e das mázcaras no Entroido | Reme Martínez
Galería | San Martiño en Manzaneda celebra o sábado de fariña co son do fulión e das mázcaras no Entroido
2/6 Galería | San Martiño en Manzaneda celebra o sábado de fariña co son do fulión e das mázcaras no Entroido | Reme Martínez
Galería | San Martiño en Manzaneda celebra o sábado de fariña co son do fulión e das mázcaras no Entroido
3/6 Galería | San Martiño en Manzaneda celebra o sábado de fariña co son do fulión e das mázcaras no Entroido | Reme Martínez
Galería | San Martiño en Manzaneda celebra o sábado de fariña co son do fulión e das mázcaras no Entroido
4/6 Galería | San Martiño en Manzaneda celebra o sábado de fariña co son do fulión e das mázcaras no Entroido | Reme Martínez
Galería | San Martiño en Manzaneda celebra o sábado de fariña co son do fulión e das mázcaras no Entroido
5/6 Galería | San Martiño en Manzaneda celebra o sábado de fariña co son do fulión e das mázcaras no Entroido | Reme Martínez
Galería | San Martiño en Manzaneda celebra o sábado de fariña co son do fulión e das mázcaras no Entroido
6/6 Galería | San Martiño en Manzaneda celebra o sábado de fariña co son do fulión e das mázcaras no Entroido | Reme Martínez

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats