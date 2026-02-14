Galería | ¿Cómo se hacen y por qué las Pantallas de Xinzo necesitan vejigas?, en fotos

Las vejigas son uno de los elementos esenciales para las Pantallas de Xinzo durante el Entroido. El proceso de su preparación es curioso y laborioso hasta conseguir que las vejigas se endurezcan, hinchadas y tensas para acompañar a la Pantalla durante esta cita con Don Carnal, con su característico ruido. Pero, ¿por qué hacen ruido y para qué sirven?

El personaje tradicional del Entroido en Xinzo de Limia es la Pantalla, que recorre las calles como la máxima autoridad y como complemento esencial del traje tradicional, portan en sus manos unas grandes vejigas hinchadas de aire. Estas vejigas no solo son un símbolo de la celebración sino que también tienen el propósito de anunciar la llegada de las Pantallas y advertir a los asistentes de su llegada.

Las vejigas de las Pantallas tradicionalmente eran de cerdo y procedían de la matanza, aunque posteriormente se comenzaron a usar las de vaca por su mayor tamaño y resistencia. El número de veces que son golpeadas y la fuerza que les imprimen las Pantallas obligan a que sean duraderas, ¿Por qué las golpean? Para avisar de que llegan, pero también para algo más simple, para no tener ningún percance y no chocar con la gente. La Pantalla no permite un campo amplio de visión y al ir corriendo por las calles de Xinzo, se podrían golpear contra la gente. De esta forma, llaman la atención y alertan de su presencia.

Al igual que muchos otros elementos del Entroido rural, la preparación de estas vejigas por decenas tiene raíces en las costumbres locales. Castor, Cristian y Jose, tres amigos de Xinzo de Limia, llevan más de una década manteniendo esta tradición. Estas son algunas fotos .