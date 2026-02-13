❌✅ Encuesta | ¿Eres más de Entroido o de Carnaval?

El Entroido y el Carnaval no son lo mismo; mientras uno se basa en la fiesta global y la exhibición, el otro se basa en las raíces ancestrales

Aunque en el calendario litúrgico ambos remiten al mismo periodo previo a la Cuaresma, la diferencia entre Entroido y Carnaval va más allá de una simple cuestión lingüística. El Carnaval es una celebración extendida por todo el mundo occidental, asociada a desfiles multitudinarios, disfraces vistosos y una dimensión marcadamente urbana y turística, como ocurre en el Carnaval de Cádiz,el de Tenerife o Las Palmas.

El Entroido, en cambio, es la expresión gallega de esa misma celebración, pero con rasgos identitarios propios que lo distinguen claramente. El término designa una tradición con raíces rurales y simbólicas. Una fiesta que conserva y recupera personajes ancestrales, rituales transmitidos de generación en generación y un marcado componente comunitario que refuerza la identidad local y las raíces

La diferencia es que mientras el Carnaval ha evolucionado hacia un espectáculo de gran formato con vocación internacional, el Entroido mantiene una dimensión más arraigada al territorio y a la tradición. Ambos comparten origen y calendario, pero difieren en su desarrollo cultural: uno proyectado al mundo, el otro anclado en la memoria colectiva de Galicia.

¿Y tú? ¿Eres más de Carnaval o de Entroido?