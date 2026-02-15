Galería | La androlla es la gran reina de Viana en su Domingo Gordo

Miles de personas degustaron el embutido por excelencia de este municipio tras un desfile de fuliones y carrozas que llenó las calles de vecinos y visitantes en uno de sus días grandes

El Domingo Gordo vuelve a situar a Viana do Bolo en el epicentro de la tradición. Un total de veintitrés agrupaciones formaron parte de un desfile que se inició poco antes del mediodía y salió desde el barrio de O Toural hasta la Praza Maior.

La carroza de la Comparsa, seguida del Fulión do Tameirón, fueron los encargados de abrir la comitiva que se alargó hasta bien entrado el mediodía. Quintela de Hedroso, Fornelos de Cova, Buxán, Bembibre o Fradelo fueron algunas de las aldeas participantes. Sus bombos, aixadas, boteiros y guadañas volvieron a marcar el ritmo de una jornada en la que Viana vuelve a mandar.

Este domingo fue uno de sus días grandes, pero las Terras do Bibei llevan semanas inmersas en la celebración. Desde que arrancaron los primeros fulións, el estruendo de los bombos ha resonado por parroquias y aldeas, calentando motores para una cita que cada año reúne a vecinos y visitantes en torno a una de las manifestaciones más singulares del Entroido gallego.

Tras el desfile llegó el turno de la androlla, embutido que celebró durante este 2016 la LIV edición de su fiesta gastronómica. El Pabellón Municipal y el Campo da Feira concentraron a miles de personas que degustaban junto a los cachelos, los grelos, el chorizo, el consomé o el cordero un menú exquisito.

Las calles se llenaron de color, tradición y orgullo colectivo en una jornada que volvió a demostrar la fuerza de un legado transmitido de generación en generación. Porque en Viana do Bolo el Domingo Gordo no es solo una fecha en el calendario: es identidad, memoria y celebración compartida.