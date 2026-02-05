Galería | Viana do Bolo cuelga al lardeiro en un Xoves de Compadres pasado por agua
ENTROIDO
La lluvia no logró empañar la celebración del Xoves de Compadres en Viana do Bolo. Desde el barrio de O Toural hasta esta ubicación fue trasladado en una ronda casi improvisada, en la que bombos y aixadas marcaron el ritmo de una comitiva cargada de tradición.
“A colga” es otra de las costumbres profundamente arraigadas en Viana do Bolo durante cada Xoves de Comadres y Compadres. Tras ella, llegó el turno de la harina, ya que, como es bien sabido, durante la jornada fueron los hombres los encargados de rociar con ella a las mujeres, mientras que estas “cobrarán” su venganza el próximo jueves.
