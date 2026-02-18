Galería | Viana inicia la cuenta atrás para vivir el Entroido 2027 con "A queima" de los lardeiros

Con una Pantalla presidiendo la Plaza Mayor en la aparecen los días, horas, minutos y segundos que restan para celebrar el Entroido 2027, así despedía Viana do Bolo una anualidad mágica de su celebración.

Es quizás la tarde-noche del martes una de las más especiales de esta celebración ancestral. La harina se mezcla con el sonido de los fuliones que recorren las calles tras el atardecer. Bombos y aixadas marcan el ritmo de una jornada que continúa con una cena multitudinaria en el Pabellón de Deportes. Posteriormente, cientos de personas hacen sonar de nuevo el fulión hasta llegar a la Plaza Mayor para vivir uno de los momentos más anhelados del Entroido, “a queima” de los lardeiros.

El fuego se convierte en protagonista, iluminando la escena y mezclándose con el vibrante sonido del fulión, cerrando así un ciclo hasta la próxima anualidad y dejando en el aire la emoción y la tradición que hacen único al Entroido de Viana do Bolo.

Posteriormente la noche continuó con un concurso de disfraces y una fiesta que se alargó hasta bien entrada la madrugada en la Plaza Mayor. Durante la jornada de ayer también tuvo lugar el entierro de la sardina.

Las Tierras del Bibei despiden así una de las anualidades más especiales: su primer Entroido como Fiesta de Interés Turístico Nacional. Un Entroido único donde brilló la organización y la colaboración de la comunidad.