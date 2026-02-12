Galería | Así vivió Ourense su Xoves de Comadres

La ciudad de Ourense vivió una de las celebraciones de Entroido más icónicas de la provincia, su Xoves de Comadres. Disfraces, pelucas, máscaras y música llenaron las calles de Ourense en una noche especialmente mágica.
1/6
Así vivió Ourense su Jueves de Comadres
|
Martiño Pinal
2/6
Así vivió Ourense su Jueves de Comadres
|
Martiño Pinal
3/6
Así vivió Ourense su Jueves de Comadres
|
Martiño Pinal
4/6
Así vivió Ourense su Jueves de Comadres
|
Martiño Pinal
5/6
Así vivió Ourense su Jueves de Comadres
|
Martiño Pinal
6/6
Así vivió Ourense su Jueves de Comadres
|
Martiño Pinal