TEMPORAL
Nils eleva el umbral de varios ríos en la provincia
Así vivió Ourense su Jueves de Comadres
Así vivió Ourense su Jueves de Comadres | Martiño Pinal

Galería | Así vivió Ourense su Xoves de Comadres

ENTROIDO

La ciudad de Ourense vivió una de las celebraciones de Entroido más icónicas de la provincia, su Xoves de Comadres. Disfraces, pelucas, máscaras y música llenaron las calles de Ourense en una noche especialmente mágica.

Así vivió Ourense su Jueves de Comadres
1/6 Así vivió Ourense su Jueves de Comadres | Martiño Pinal
Así vivió Ourense su Jueves de Comadres
2/6 Así vivió Ourense su Jueves de Comadres | Martiño Pinal
Así vivió Ourense su Jueves de Comadres
3/6 Así vivió Ourense su Jueves de Comadres | Martiño Pinal
Así vivió Ourense su Jueves de Comadres
4/6 Así vivió Ourense su Jueves de Comadres | Martiño Pinal
Así vivió Ourense su Jueves de Comadres
5/6 Así vivió Ourense su Jueves de Comadres | Martiño Pinal
Así vivió Ourense su Jueves de Comadres
6/6 Así vivió Ourense su Jueves de Comadres | Martiño Pinal

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats