Galería | Xinzo cuelga el Meco entre fuego y música

Xinzo celebró el pasado sábado, 31 de enero, el colgamiento del Meco, la inequívoca señal de que el Entroido ya está en la villa

Cientos de vecinos de Xinzo de Limia, ataviados con vestimenta tradicional, participaron este sábado al caer la tarde en la procesión pagana del Meco, una de las citas más simbólicas del Entroido. El recorrido, acompañado de música, fuego y personajes populares, culminó con el colgamiento del Meco en la Praza Maior, donde permanecerá hasta el Domingo de Piñata como símbolo de que el carnaval ya reina en la villa.