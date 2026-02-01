Los fachós iluminaron el recorrido, creando una atmósfera ritual y festiva.
Los fachós iluminaron el recorrido, creando una atmósfera ritual y festiva. | XESÚS FARIÑAS

Galería | Xinzo cuelga el Meco entre fuego y música

EL COLGAMENTO

Xinzo celebró el pasado sábado, 31 de enero, el colgamiento del Meco, la inequívoca señal de que el Entroido ya está en la villa

La Región
La Región
Publicado: 01 feb 2026 - 19:33 Actualizado: 01 feb 2026 - 20:36

Cientos de vecinos de Xinzo de Limia, ataviados con vestimenta tradicional, participaron este sábado al caer la tarde en la procesión pagana del Meco, una de las citas más simbólicas del Entroido. El recorrido, acompañado de música, fuego y personajes populares, culminó con el colgamiento del Meco en la Praza Maior, donde permanecerá hasta el Domingo de Piñata como símbolo de que el carnaval ya reina en la villa.

La procesión pagana del Meco recorrió Xinzo de Limia entre el anochecer y la noche.
1/18 La procesión pagana del Meco recorrió Xinzo de Limia entre el anochecer y la noche. | XESÚS FARIÑAS
El Meco, figura central del Entroido, avanzó entre burlas y cánticos populares.
2/18 El Meco, figura central del Entroido, avanzó entre burlas y cánticos populares. | XESÚS FARIÑAS
Vecinos vestidos con ropa de época acompañaron el carro que transportaba al Meco.
3/18 Vecinos vestidos con ropa de época acompañaron el carro que transportaba al Meco. | XESÚS FARIÑAS
El touro y otros personajes populares se sumaron a la comitiva.
4/18 El touro y otros personajes populares se sumaron a la comitiva. | XESÚS FARIÑAS
La asociación cultural A Pantalla organizó un año más este ritual popular.
5/18 La asociación cultural A Pantalla organizó un año más este ritual popular. | XESÚS FARIÑAS
La ceremonia sirvió de preludio a una noche cargada de ambiente festivo.
6/18 La ceremonia sirvió de preludio a una noche cargada de ambiente festivo. | XESÚS FARIÑAS
El público siguió con atención el acto central en la Praza Maior.
7/18 El público siguió con atención el acto central en la Praza Maior. | XESÚS FARIÑAS
Los fachós encendidos marcaron el paso de la procesión en una noche cargada de simbolismo.
8/18 Los fachós encendidos marcaron el paso de la procesión en una noche cargada de simbolismo. | XESÚS FARIÑAS
El muñeco permanecerá colgado hasta el Domingo de Piñata.
9/18 El muñeco permanecerá colgado hasta el Domingo de Piñata. | XESÚS FARIÑAS
El colgamiento del Meco en la Praza Maior simboliza el inicio pleno del Entroido.
10/18 El colgamiento del Meco en la Praza Maior simboliza el inicio pleno del Entroido. | XESÚS FARIÑAS
El fuego iluminó los rostros de los participantes durante el ritual del Meco.
11/18 El fuego iluminó los rostros de los participantes durante el ritual del Meco. | XESÚS FARIÑAS
Las llamas de los fachós reforzaron el carácter ancestral y pagano del Entroido.
12/18 Las llamas de los fachós reforzaron el carácter ancestral y pagano del Entroido. | XESÚS FARIÑAS
Los fachós iluminaron el recorrido, creando una atmósfera ritual y festiva.
13/18 Los fachós iluminaron el recorrido, creando una atmósfera ritual y festiva. | XESÚS FARIÑAS
El fuego y el humo fueron protagonistas de este ancestral acto del Entroido.
14/18 El fuego y el humo fueron protagonistas de este ancestral acto del Entroido. | XESÚS FARIÑAS
El carro del Meco avanzó entre aplausos y gestos de complicidad del público.
15/18 El carro del Meco avanzó entre aplausos y gestos de complicidad del público. | XESÚS FARIÑAS
La procesión atravesó calles y zonas de vinos ante la mirada de numerosos curiosos.
16/18 La procesión atravesó calles y zonas de vinos ante la mirada de numerosos curiosos. | XESÚS FARIÑAS
El sonido de gaitas y tambores marcó el ritmo del desfile por el Barrio de Abaixo.
17/18 El sonido de gaitas y tambores marcó el ritmo del desfile por el Barrio de Abaixo. | XESÚS FARIÑAS
La música tradicional acompañó a los participantes durante todo el itinerario.
18/18 La música tradicional acompañó a los participantes durante todo el itinerario. | XESÚS FARIÑAS

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats