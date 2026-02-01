Galería | Xinzo cuelga el Meco entre fuego y música
EL COLGAMENTO
Xinzo celebró el pasado sábado, 31 de enero, el colgamiento del Meco, la inequívoca señal de que el Entroido ya está en la villa
Cientos de vecinos de Xinzo de Limia, ataviados con vestimenta tradicional, participaron este sábado al caer la tarde en la procesión pagana del Meco, una de las citas más simbólicas del Entroido. El recorrido, acompañado de música, fuego y personajes populares, culminó con el colgamiento del Meco en la Praza Maior, donde permanecerá hasta el Domingo de Piñata como símbolo de que el carnaval ya reina en la villa.
1/18
La procesión pagana del Meco recorrió Xinzo de Limia entre el anochecer y la noche.
|
XESÚS FARIÑAS
2/18
El Meco, figura central del Entroido, avanzó entre burlas y cánticos populares.
|
XESÚS FARIÑAS
3/18
Vecinos vestidos con ropa de época acompañaron el carro que transportaba al Meco.
|
XESÚS FARIÑAS
4/18
El touro y otros personajes populares se sumaron a la comitiva.
|
XESÚS FARIÑAS
5/18
La asociación cultural A Pantalla organizó un año más este ritual popular.
|
XESÚS FARIÑAS
6/18
La ceremonia sirvió de preludio a una noche cargada de ambiente festivo.
|
XESÚS FARIÑAS
7/18
El público siguió con atención el acto central en la Praza Maior.
|
XESÚS FARIÑAS
8/18
Los fachós encendidos marcaron el paso de la procesión en una noche cargada de simbolismo.
|
XESÚS FARIÑAS
9/18
El muñeco permanecerá colgado hasta el Domingo de Piñata.
|
XESÚS FARIÑAS
10/18
El colgamiento del Meco en la Praza Maior simboliza el inicio pleno del Entroido.
|
XESÚS FARIÑAS
11/18
El fuego iluminó los rostros de los participantes durante el ritual del Meco.
|
XESÚS FARIÑAS
12/18
Las llamas de los fachós reforzaron el carácter ancestral y pagano del Entroido.
|
XESÚS FARIÑAS
13/18
Los fachós iluminaron el recorrido, creando una atmósfera ritual y festiva.
|
XESÚS FARIÑAS
14/18
El fuego y el humo fueron protagonistas de este ancestral acto del Entroido.
|
XESÚS FARIÑAS
15/18
El carro del Meco avanzó entre aplausos y gestos de complicidad del público.
|
XESÚS FARIÑAS
16/18
La procesión atravesó calles y zonas de vinos ante la mirada de numerosos curiosos.
|
XESÚS FARIÑAS
17/18
El sonido de gaitas y tambores marcó el ritmo del desfile por el Barrio de Abaixo.
|
XESÚS FARIÑAS
18/18
La música tradicional acompañó a los participantes durante todo el itinerario.
|
XESÚS FARIÑAS