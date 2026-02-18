Humor e ingenio, estrellas en el desfile de Maceda

Miles de vecinos se dieron cita en el corazón de Maceda para disfrutar del desfile de Entroido de la villa, donde la imaginación y la retranca parece no terminarse.

Con un clima que distó mucho del de las pasadas jornadas, pasadas las 18,00 horas daba comienzo el recorrido. Como siempre, el desfile estuvo capitaneado por los protagonistas de este entroido, los felos, quienes hicieron notar su presencia con sus habituales trastadas. Entre ellos se contaban por decenas los “feliños” que, sin duda alguna, serán los encargados de continuar la tradición. Detras de estos “trasnos”, desfilaron casi una veintena de propuestas, en grupo e individuales, que con sus interpretaciones buscaban impresionar al respetable. “En Maceda temos un polbaso”, decía la olla de cobre en la que el primer grupo, ataviados como pulpeiras, llevaban a su pulpo. El humor destacó en otras propuestas, como la procesión de Santa Estrella Galicia, que junto a sus procesionarias fueron repartiendo bendiciones -y botellines- a los espectadores.

Santa Estrella Galicia dio su bendición a los presentes.

Un salón del lejano oeste y la feria de Sevilla también estuvieron en el desfile, acompañados de los fiesteros de la Disco Zeppelin e incluso un grupo de amigos comiendo cocido de entroido. Mortadelo y Filemón, Jack Sparrow, o el sombrerero loco también quisieron dejarse ver. Además, un grupo de exploradores consiguió traer a Tarzán y Chita a Maceda después de mucho buscarlos. Como no, los disfraces grupales también dieron cuenta de la creatividad de los vecinos: Desde la representación de un salón de juego, pasando por un bosque con sus árboles y buhos hasta las hadas y sus setas.

Los protagonistas del Entroido de Maceda.

Será el próximo sábado cuando despidan su entroido enterrando al Meco y con una pancetada con los Taberneiros do Pobo.