La democracia, nacida en las polis griegas, es el sistema político en el que el pueblo, mediante el voto, elige a sus representantes. En nuestro país, su experiencia histórica no alcanza todavía un siglo, si sumamos la II República y el periodo abierto tras la dictadura. Aquella recuperación democrática fue recibida con gran ilusión por la mayoría de la ciudadanía.

Hoy son los partidos quienes deciden, de forma casi exclusiva, los nombres que encabezan las listas electorales, a menudo sin que el votante conozca realmente su capacidad de gestión. Incluso cuando esta fuese incuestionable, la disciplina de partido en las votaciones parlamentarias limita que el diputado pueda actuar en función del interés de su circunscripción y de sus electores.

Mientras cientos de millones de empleos en el mundo se ven amenazados o transformados por los avances tecnológicos, la representación democrática permanece prácticamente inalterada en sus mecanismos básicos. ¿Es justo que solo la economía y el trabajo se hayan adaptado a la revolución digital, pero no la forma en que decidimos colectivamente?

La llamada “democracia líquida”, que combina elementos de democracia representativa y directa, permitiría a los ciudadanos votar por sí mismos cada propuesta o delegar su voto en quienes consideren más capacitados. Podría abrir así un camino para dejar de estar tutelados de manera casi permanente por las estructuras partidistas. Tras décadas de vida en libertad, hemos alcanzado una mayoría de edad democrática que invita a una participación más directa en nuestro destino político. ¿Lo veremos nosotros, o habrá que esperar a nuestros descendientes? Cuesta comprender una sociedad que acepta sin reparos la revolución en la forma de trabajar, pero mantiene casi intacto un sistema político cada vez más alejado de la ciudadanía. ¿Serviría avanzar hacia esa democracia líquida para reducir la creciente abstención en las urnas?

Pedro Marín Usón (Zaragoza)