Los “irreverentes” monjes de Frei Canedo toman las calles de A Ponte

La cofradía de Frei Canedo sacó este lunes toda su artillería para celebrar el día grande del Entroido más “irreverente” de todo Ourense. Los famosos monjes del barrio de A Ponte salieron el lunes en una “solemne” procesión para honrar a su querido santo.

En la ribera del Miño, la música empezó a resonar ya a mediodía, con el objetivo de calentar motores para los actos previstos a lo largo de la tarde. Los “ritos” empezaron a media tarde con el encuentro de los cofrades para engalanar a su “santiño”, que este año portaba paraguas. Después purificaron la zona con el conocido como “potefumeiro”, una versión “made in” Canedo del conocido “botafumeiro”. Decenas de “fieles” pontinos acudieron al sermón a cargo de los cofrades que presentaron ante los vecinos la nueva hornada de monjes. Entre ellos, el humorista Champi Muros, encargado de dar el pregón.

La procesión tomó la avenida de As Caldas pasadas las ocho de la tarde, que pese a la lluvia estaba abarrotada. Encabezando este peculiar desfile, “legionarios” llevaron a hombros a Frei Canedo rodeados de una multitud que esperaba con ganas este momento. El resto de cofrades acompañaban detrás a su santo, junto a las distintas comparsas que se encargaron de poner color a este ritual con disfraces de globos aeroestáticos, carretes de hilo o caramelos.

Monjes y vecinos disfrutaron de una cena a orillas del Miño y siguieron la fiesta con la orquesta Solara. Los fuegos artificiales pusieron punto y final, hasta el año que viene, al día grande de Frei Canedo.