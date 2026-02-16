Un desfile de ingenio en Ourense

Las abejas de O Irixo no trajeron miel, pero fueron las grandes triunfadoras del desfile con trajes hechos de maíz.

Si algo quedó claro este domingo es que en Ourense no faltan ni creatividad ni ganas de pasárselo bien. Casi medio centenar de comparsas recorrieron las calles de la ciudad con disfraces originales y, la gran mayoría de ellos, acompañados por carrozas que no dejaban indiferente a nadie. El público tampoco defraudó y acudió a la cita con sus mejores galas, eso sí, con paraguas en mano, aunque por suerte no hizo falta en ningún momento de la tarde.

La Pita de Eiroás fue la primera en salir desde As Lagoas haciendo sonar sus chocas y lanzando huevos entre los asistentes. Poco después aparecieron las comparsas de las asociaciones de Aspanas y Amencer. Los primeros lucían trajes con objetos de costura, como cintas de medir o alfileteros, mientras que los segundos parecían recien llegados de la Antártida, transformados en pingüinos y esquimales.

El desfile continuó con una sucesión de propuestas muy variadas y llenas de color. Compartieron “escenario” ideas más comunes como trajes de astronautas, guerreros o mimos, con otras que llamaron la atención como la propuesta de la comparsa Ciklon con “A hora do café”, que combinaba tazas con teteras. Este año, la temática que más se repitió fue el año nuevo chino, con varias referencias, aunque diferenciadas entre ellas.

El ingenio de los participantes fue el gran protagonista de la jornada. Hubo una carroza con un guiño a Julio Iglesias, aprovechando la compra de su casa en Piñor. Otra de las comparsas recreó una tómbola con la que fueron animando a los asistentes e incluso invitaron a participar a algún niño del público para conseguir un premio. Además, la comunidad latina que reside en Ourense participó luciendo sus trajes tradicionales.