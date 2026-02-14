Locomía se apoderó del viernes de Entroido limiao

La capital antelana comenzó la semana de Entroido más tarde de lo previsto. A pesar de que la cita debería haber comenzado con el tradicional desfile infantil, este fue aplazado al martes 20 de febrero, dejando a los entroideiros con los dientes largos. A media tarde, la carpa instalada en la Plaza Mayor se convirtió en el corazón de la fiesta para los más jóvenes.

Las celebraciones para el público más adulto comenzaron a las 21,00 horas, cuando la céntrica ubicación de la villa se transformó para la II Fiesta Glam, que tras la actuación de Leticia Sabater el pasado año, tenía a Locomía de protagonista. Consagrado icono del Entroido de Xinzo por la repetición de disfraces inspirados por ellos año tras año, el grupo hizo las delicias de los asistentes.

Muchos se animaron a acudir con atuendos a juego con los maestros de ceremonias, que se suman a la selecta lista de artistas que actúan en este Entroido. Además, las charangas tomaron las calles hasta la madrugada, sucediéndose La Nota y Élite, que estuvieron acompañados por Bloko Trifulka.