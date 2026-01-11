Los felos reaparecerán en Maceda el 24 de enero

La tapería A Fenda volvió a ser un año más el escenario para la presentación del Entroido de Maceda, el evento por antonomasia de la villa y que este año cuenta con varias novedades. Durante la mañana de ayer, la alcaldesa Uxía Oviedo presentó el programa, acompañada de las asociaciones que dan vida al Entroido macedao organizando diferentes eventos. El cartel de este año estuvo a cargo de Aníbal de Estudo Aldea.

El Entroido macedao es fruto del trabajo de la Asociación de Comerciantes de Maceda, el Fiadeiro de Carguizoi, el Reinado de Tioira, los Hosteleros de Maceda, el ANPA del CEIP de Maceda, la Baixada da Marela , el Fiadeiro de Calvelo y los Taberneiros do Pobo, que se suman a los Felos da Corga da Serra y a los Felos das 12 Parroquias que mantienen viva la imagen de este singular Entroido: los felos.

“O Entroido de Maceda está feito pola xente e para a xente de Maceda”, aclaró la regidora, “dende o Concello dámoslle apoio loxístico para poder facer un Entroido á altura dos veciños e da xente que nos visita, que cada ano é máis”.

El próximo sábado 24 de enero será la primera vez que los felos salgan a recorrer la sierra, dando comienzo a cuatro fines de semana de tradición y troula. Ese mismo día, durante la tarde-noche, se hará la Solta do Burro y el reparto de los mecos, animados por el Barullón de Carguizoi. Los siguientes sábados, 31 de enero y 7 de febrero, se celebrarán dos citas recuperadas el año pasado: los Reinados de Tioira y el Fiadeiro de Carguizoi, respectivamente. Estos eventos recuperan la parte más tradicional del Entroido, sumados al Fiadeiro de Calvelo, que será el 13 de febrero.

El viernes de compadres y el viernes de comadres, 6 y 13 de febrero, se celebrará la II Ruta da Tapa do Cocido de Entroido, siendo una de las novedades de este año la ampliación de una segunda cita.

Si bien la fecha más reconocida de este Entroido, la Baixada da Marela, será el sábado 14 de febrero, los carros ya subirán el día anterior, antes de la cena de comadres. La Baixada da Mareliña, la versión infantil de esta afamada cita, será el lunes 16 de febrero y este año contará con una discomóvil infantil para toda la familia. Maceda llorará y enterrará su meco el 21 de febrero, poniendo fin a su Entroido con una pancetada a cargo de los Taberneiros do Pobo.

Los visitantes y locales podrán disfrutar de un Entroido que marida tradición y diversión a partes iguales. “Estamos todos deseando que comece para darlle paso á troula”, profesó Oviedo.