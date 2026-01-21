Matamá arranca o seu Antroido este sábado co primeiro folión

FULIÓN FEMENINO
Las mujeres lideran el inicio del Entroido de Viana do Bolo
NOVA EDICIÓN
A aldea de Matamá, no concello de Laza, xa conta os días para vivir unha nova edición do seu Antroido, unha celebración de gran raigame que se recuperou grazas á unión e traballo colectivo de veciñanza e amigos.
A praza do Cruceiro, sede do baixo da asociación veciñal, volverá ser o epicentro das celebracións, que arrancarán cos folións este sábado, 24 de xaneiro, seguido polos dous vindeiros, 31 de xaneiro e 7 de febreiro. A cita será a partir das 22,00 horas, e contará coa participación dos Bombeiros de Vences. Ademais, o sábado 31 actuará o grupo Os Festicultores.
O 12 de febreiro será o xoves de comadres, a tradicional cea das mulleres de Matamá. Dous días máis tarde, o 14 de febreiro, terá lugar o Sábado de Antroido cunha cea popula a base de porco ao espeto, que require inscrición previa antes do día 7. Ao día seguinte, Domingo de Antroido, estrearanse os peliqueiros á saída de misa.
Xa o día 16, Luns de Antroido, ao mediodía haberá un percorrido polo núcleo, con paradas para xantar, beber e troulear, amenizadas pola charanga A Felga. Á tarde sairá a Morena e a Albarda acompañadas de formigas, borrallo, fariña e cobellereiros.
Finalmente, a celebración concluirá o Martes de Antroido co Testamento do Burro, ás 16,30, coa comparsa cos sombreiros de papel e outros persoeiros do Antroido.
