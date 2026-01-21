ACCIDENTE FERROVIARIO
Matamá arranca o seu Antroido este sábado co primeiro folión

NOVA EDICIÓN

O Antroido de Matamá (Laza) xa conta as horas para iniciar unha nova edición chea de música e disfraces co folión deste sábado

As madamas de Matamá farán un ano máis acto de presenza no Antroido.
As madamas de Matamá farán un ano máis acto de presenza no Antroido. | MAXA

A aldea de Matamá, no concello de Laza, xa conta os días para vivir unha nova edición do seu Antroido, unha celebración de gran raigame que se recuperou grazas á unión e traballo colectivo de veciñanza e amigos.

A praza do Cruceiro, sede do baixo da asociación veciñal, volverá ser o epicentro das celebracións, que arrancarán cos folións este sábado, 24 de xaneiro, seguido polos dous vindeiros, 31 de xaneiro e 7 de febreiro. A cita será a partir das 22,00 horas, e contará coa participación dos Bombeiros de Vences. Ademais, o sábado 31 actuará o grupo Os Festicultores.

O 12 de febreiro será o xoves de comadres, a tradicional cea das mulleres de Matamá. Dous días máis tarde, o 14 de febreiro, terá lugar o Sábado de Antroido cunha cea popula a base de porco ao espeto, que require inscrición previa antes do día 7. Ao día seguinte, Domingo de Antroido, estrearanse os peliqueiros á saída de misa.

Os Festicultores volverán animar a festa en Matamá o sábado 31.
Os Festicultores volverán animar a festa en Matamá o sábado 31. | Maxa

Saída da Morena

Xa o día 16, Luns de Antroido, ao mediodía haberá un percorrido polo núcleo, con paradas para xantar, beber e troulear, amenizadas pola charanga A Felga. Á tarde sairá a Morena e a Albarda acompañadas de formigas, borrallo, fariña e cobellereiros.

Finalmente, a celebración concluirá o Martes de Antroido co Testamento do Burro, ás 16,30, coa comparsa cos sombreiros de papel e outros persoeiros do Antroido.

