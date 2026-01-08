Laza afondará na memoria e na artesanía dos entroidos

COLOQUIOS

As IV Xornadas Tempo de Entroido da asociación cultural enLAZAdos reflexionarán e aprenderán un ano máis sobre distintos aspectos dos entroidos da contorna

A arqueóloga de Laza Nieves Amado, na edición anterior de Tempo de Entroido.
O baixo do Concello de Laza acolle este sábado, ás 16,30 horas, as IV Xornadas Tempo de Entroido da asociación cultural enLAZAdos. Un espazo de encontro sobre o Entroido, estruturado en tres bloques.

O programa comezará analizando o potencial educativo da tradición co panel “O Entroido e o seu uso didáctico: unha análise pedagóxica”, a cargo de Alejandra Feijoo. A continuación, terá lugar un coloquio sobre o oficio manual, “O berce da tradición: os/as artesáns do Entroido”, que contará coa participación de creadores procedentes de puntos como Laza, Matamá, Viana do Bolo e A Estrada.

A xornada pecharase cunha ollada á historia de Laza coa presentación “Personaxes senlleiras do Entroido de Laza”. A arqueóloga lazá Nieves Amado homenaxeará a figuras como “O Sarreaus”, testamenteiro e entroideiro, e Aurelio Vila, “Lelo”, artesán de caretas e entroideiro.

