Nieve y fariña: los limianos, de blanco, y por duplicado

El ciclo del Entroido en Xinzo de Limia dará comienzo hoy con el Fareleiro, una de las citas más reconocibles de su calendario y que en esta ocasión también está pendiente del cielo. Aunque la jornada de hoy, según las previsiones meteorológicas, será más tranquila, el frío continuará en la capital antelana. La mayor preocupación reside en las precipitaciones, que amenazan -de forma débil- la mañana de hoy.

Las previsiones de Meteored invitan a pensar que a partir de las 17,00 horas no volverá a llover, hora en la que comenzará la cita en la Plaza Mayor con el reparto de fariña para todos los asistentes. A partir de esa hora, dará comienzo una incruenta batalla campal en la que tanto pequeños como adultos pueden participar. Aunque la cita es en la Plaza Mayor, el resto de calles de la zona vieja de Xinzo también están dentro de la zona de conflicto, por lo que los asistentes deberán estar vigilantes.