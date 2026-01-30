O novidoso Xantar do Capuchón de Verín unirá música, tradición e produto local
COMIDA POPULAR
Esta iniciativa en Verín que se estrea esta edición xa ten as entradas dispoñibles á venda no pavillón de deportes
Verín conta os días para arrancar o seu Entroido o 5 de febreiro co Xoves de Compadres. Dous días máis tarde, o sábado 7, terá lugar a novidade máis importante na programación, o Xantar do Capuchón, que nace co obxectivo de potenciar a convivencia, a participación veciñal e o “Entroido de día”, tomando como elemento central a figura tradicional do Capuchón.
Este xantar popular celebrarase no pavillón de deportes, onde xa se poden retirar os tíckets en horario de 12,00 a 14,00 e de 19,00 a 21,00 horas. O prezo é de 28 euros, agás para os menores de 6 anos, que entrarán de balde.
O menú ofrecerá empanadas variadas, sopa, lacón, androlla e chourizo con grelos e cachelos, e de sobremesa orellas e bica ou torta Cigarrón. Inclúe auga, gaseosa e viño tinto e branco da D.O. Monterrei, pan, café, e chupitos.
Samanta Barreira, concelleira de Cultura, Festexos e Turismo convidou a veciñanza e visitantes a participar nesta proposta que busca “recuperar e poñer en valor o Capuchón, figura tradicional do noso Entroido, dándolle protagonismo tamén á gastronomía e á convivencia, sinais de identidade desta tradicional festa verinesa”.
Horarios
O Xantar do Capuchón arrancará ás 12,30 cunha sesión vermú a cargo da charanga Los Támega, na Praza Maior. O xantar terá lugar a partir das 14,30 no pavillón, e á tarde haberá de novo animación musical con Los Támega nas rúas Irmáns Moreno e Montemaior.
