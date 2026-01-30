Otra vez igual que el año pasado. El decreto ómnibus tumba la subida de las pensiones para 2026. Dos años haciendo lo mismo, a sabiendas de su resultado.

No se comprende cómo, cuando los Presupuestos Generales del Estado no se aprueban y siguen en vigor los del año anterior, las pensiones que deberían revalorizarse de forma automática de acuerdo con el IPC acaban atrapadas en los juegos y equilibrios del Ejecutivo y sus apoyos parlamentarios.

Los mecanismos existen para evitar sobresaltos infundados a la ciudadanía, pero la guerra de trincheras en la que está sumergida la política de este país es indiferente a la sensibilidad y a las necesidades de sus ciudadanos. Y luego se sorprenderán de la abstención en las urnas.

Juegan unos pocos con las demandas de muchos, en un contexto de coste de la vida imparable. Estamos rodeados, sin dejarnos ni un minuto de paz y tranquilidad, mientras quienes deberían garantizar seguridad y estabilidad convierten algo tan básico como la pensión en un campo de batalla partidista.

Pedro Marín Usón (Zaragoza)