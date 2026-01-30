CARTAS AL DIRECTOR
¡Otra vez igual!
CARTAS AL DIRECTOR
Otra vez igual que el año pasado. El decreto ómnibus tumba la subida de las pensiones para 2026. Dos años haciendo lo mismo, a sabiendas de su resultado.
No se comprende cómo, cuando los Presupuestos Generales del Estado no se aprueban y siguen en vigor los del año anterior, las pensiones que deberían revalorizarse de forma automática de acuerdo con el IPC acaban atrapadas en los juegos y equilibrios del Ejecutivo y sus apoyos parlamentarios.
Los mecanismos existen para evitar sobresaltos infundados a la ciudadanía, pero la guerra de trincheras en la que está sumergida la política de este país es indiferente a la sensibilidad y a las necesidades de sus ciudadanos. Y luego se sorprenderán de la abstención en las urnas.
Juegan unos pocos con las demandas de muchos, en un contexto de coste de la vida imparable. Estamos rodeados, sin dejarnos ni un minuto de paz y tranquilidad, mientras quienes deberían garantizar seguridad y estabilidad convierten algo tan básico como la pensión en un campo de batalla partidista.
Pedro Marín Usón (Zaragoza)
Contenido patrocinado
También te puede interesar
CARTAS AL DIRECTOR
¡Otra vez igual!
CARTAS AL DIRECTOR
Bajo la bota: la Gestapo de Trump
CARTAS AL DIRECTOR
Lecciones de física ferroviaria
CARTAS AL DIRECTOR
Problemas sobre ruedas
Lo último
PODAS Y DESBROCES
Castrelo do Val refuerza la conservación del entorno con un vehículo ECO
PROYECTOS PARA EL INTERIOR
O Barco debe buscar solución a su “geolocalización hostil”
DAÑOS EN ESPACIOS PÚBLICOS
Cae el grafitero “Alkis” tras 21 pintadas en Xinzo de Limia
RENOVACIÓN DE CARA A LAS ELECCIONES
El PP arranca 2026 ultimando cinco nuevos congresos locales de Ourense