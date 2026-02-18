Ourense exprime la fiesta antes del luto de su Entroido

El cansancio acumulado tras días de celebración no fue impedimento para que Ourense viviera un Martes de Entroido por todo lo alto. La ciudad volvió a demostrar su incombustible espíritu festivo en una jornada que combinó las tradiciones gastronómicas más arraigadas con la potencia de las grandes verbenas gallegas, logrando una afluencia masiva de público en las calles.

Desde el mediodía, el ambiente comenzó a caldearse en la Plaza Mayor con la sesión vermú de la charanga Tattoo, que congregó a numeroso público ya caracterizado. Fue el preludio de una tarde volcada con los más pequeños en la Plaza de Santa Eufemia, donde el espectáculo de DJ Tibu y el reparto de caramelos aseguraron el relevo generacional de la fiesta entre risas y talleres de maquillaje.

Música y tradición

A lo largo de toda la tarde, el Casco Vello se convirtió en un hervidero de ritmo gracias al recorrido de las charangas Caliqueños y Caña Aquí, cuyos metales acompañaron a los grupos de máscaras y disfraces que apuraban las últimas horas de libertad absoluta. En paralelo, el dulce típico de estas fechas fue el gran protagonista: cientos de personas se acercaron a la Plaza Mayor y a los jardines del Bispo Cesáreo para disfrutar del reparto gratuito de orejas, un imprescindible para reponer fuerzas antes del tramo final.

El momento cumbre llegó al caer la tarde en la calle Progreso. La orquesta París de Noia cumplió con las expectativas y abarrotó la zona con un despliegue de luz y música que hizo olvidar, por unas horas, que el calendario festivo llegaba a su fin. Fue una despedida por todo lo alto, donde la formación ofreció un repertorio que mantuvo la intensidad y la conexión con el público hasta el último minuto de su actuación.

Sin embargo, el ciclo del Entroido debe cerrarse. Tras la explosión de alegría del martes, este miércoles la ciudad se viste de luto oficial. El Enterro da Sardiña pondrá el punto final a las celebraciones con una comitiva fúnebre que partirá esta tarde, a las 20,00 horas, desde la Plaza Mayor. Será el último acto antes de despedir la fiesta y comenzar, casi de inmediato, la cuenta atrás para el próximo año.