Los más pequeños de Barbadás triunfaron en el concurso de disfraces

Decenas de niños participaron este lunes por la tarde en la Fiesta Infantil de Entroido de Barbadás, una de las actividades más esperadas cada año por los más pequeños del municipio. La música y la diversión fueron las grandes protagonistas de la cita, que incluyó el ya tradicional concurso de disfraces en el que se vieron todo tipo de propuestas.

Por cuestiones meteorológicas, hubo que trasladar el evento al patio del CEIP Filomena Dato, sin embargo, eso no frenó el entusiasmo. La pasarela se convirtió en un desfile de fantasía por la que pasearon valientes superhéroes, estrellas de la canción, animales de todo tipo, pintores, princesas de cuento y una multitud de personajes variados que hicieron las delicias del público. Con todo, lo más importante de la tarde no fue el traje, sino pasárselo bien entre amigos.

El alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, el teniente de alcalde, Daniel Rey, y el concejal de Educación, José Manuel Morgade, no quisieron perderse la celebración y fueron testigos de la creatividad de los disfraces.

Gran desfile

Será hoy, martes 17 de febrero, cuando la localidad celebre su gran desfile. La cita empezará a las 17,00 horas y la entrega de premios está prevista para las 20,00 horas. Ante el elevado número de vehículos que se desplazan hasta A Valenzá para disfrutar de la cita de Carnaval, el parking del Carrefour estará abierto para facilitar el aparcamiento.