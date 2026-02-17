Del AVE al BVA

El año 1992 fue de importantes acontecimientos en España: los JJOO de Barcelona, la exposición universal de Sevilla y la inauguración del primer trayecto ferroviario de alta velocidad con los 471 kilómetros entre Madrid y Sevilla

Las obras, iniciadas en 1988 por Renfe, tuvieron un presupuesto inicial de 450.000 millones de pesetas (2.700 millones euros) y un sobrecoste final del 30% a los que hemos de añadir los 85.533 millones de pesetas para la adquisición de 24 trenes que fue calificado como el contrato del siglo.

Un ambicioso proyecto preveía que todas las capitales de provincia estuvieran conectadas por AVE. (¡Zaragoza-Huesca!).

Pero no todo fue positivo: tan solo dos años después surge el “caso ave”: 1000 millones de pesetas en comisiones (y financiación del psoe) cuya sentencia, dictada por el tribunal supremo el 13 de noviembre de 2008, condena a la tesorera del psoe y su marido, absolviendo al resto de procesados.

Desde el año 1992 hasta el 2005 los trenes ave pasan sucesivamente de ser responsabilidad de Renfe a serlo del GIF, creado en 1996, y de Adif a partir de 2005.

A pesar de que en 1994 se habían detectado fisuras en traviesas, no es hasta el 2019 cuando se inicia un plan de sustitución de las traviesas degradadas y renovación del balasto. Este plan que se está desarrollando desde 2022 a la actualidad comprende el suministro de 96.000 traviesas y la renovación del balasto, con un presupuesto de 43 millones de euros.

La liberalización del transporte ferroviario en 2020 da entrada en la red ave, además de Adif, a Iryo y Ourigo y en la línea Madrid-Sevilla el número de trenes pasa de 9 en 1992 a 40 el año 2026 (Renfe: horario de trenes Madrid-Sevilla).

Los avisos de maquinistas y el aumento de vibraciones en los trenes confirman la necesidad de una renovación de esa línea que la Comisión Europea califica de obsoleta y el año 2023 entrega 110 millones de euros a Adif para su renovación. Esta cifra es considerablemente inferior a las que destinan para su reparación Alemania- 100.000 millones de euros entre 2024 y 2026- o Italia -15.000 millones de euros anuales entre 2025 y 2024- para cuya renovación cierra líneas enteras

Al surgir diversas incidencias en la red ferroviaria, el 23 de agosto de 2024 el ministro Puente sale al paso y declara: “el tren vive en España el mejor momento de su historia”

Continuará...