Sae o sol e danzan os Cabreiros no desfile de Muíños de Entroido
AO RITMO DAS CHARANGAS
As rúas de Mugueimes, en Muíños, enchéronse de música e cor no día grande do Entroido cos Cabreiros
Despois dun mes de choiva ininterrompida, o sol decidiu saír para intensificar as cores das comparsas e carrozas no día grande do Entroido de Muíños. As rúas de Mugueimes acolleron a gran cantidade de xente entre bailes e música durante o desfile, asegurando que a xornada entroideira fose inesquecible.
O menú tradicional da merenda-cea contou con cachucha, chorizos, panceta, bica de cados y queimada
O xantar popular foi só o preámbulo dun día de moito festexo. O desfile deu inicio ás 17,30 e contou coa participación de numerosas carrozas e comparsas do concello, pero tamén de toda a Baixa Limia e dous grupos de Portugal. Entre toda esta multitude tamén apareceron os cabreiros, que este ano alcanzaron os 40 membros, e, desde Lobios, os follateiros.
A festa seguiu ás 19:30 cunha merenda-cea no pavillón, un menú tradicional que serviu para seguir gozando o resto da noite ao ritmo das charangas de Bande e Como Queiras Band.
