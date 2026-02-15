DIRECTO
Sábado de Entroido en la provinicia

Sae o sol e danzan os Cabreiros no desfile de Muíños de Entroido

AO RITMO DAS CHARANGAS

As rúas de Mugueimes, en Muíños, enchéronse de música e cor no día grande do Entroido cos Cabreiros

Cabreiros e follateiros no Entroido de Muíños.
Cabreiros e follateiros no Entroido de Muíños. | La Región

Despois dun mes de choiva ininterrompida, o sol decidiu saír para intensificar as cores das comparsas e carrozas no día grande do Entroido de Muíños. As rúas de Mugueimes acolleron a gran cantidade de xente entre bailes e música durante o desfile, asegurando que a xornada entroideira fose inesquecible.

Disfraces da película “Toy Story”.
Disfraces da película “Toy Story”. | La Región
O menú tradicional da merenda-cea contou con cachucha, chorizos, panceta, bica de cados y queimada

O xantar popular foi só o preámbulo dun día de moito festexo. O desfile deu inicio ás 17,30 e contou coa participación de numerosas carrozas e comparsas do concello, pero tamén de toda a Baixa Limia e dous grupos de Portugal. Entre toda esta multitude tamén apareceron os cabreiros, que este ano alcanzaron os 40 membros, e, desde Lobios, os follateiros.

Unha comparsa con disfraces de época.
Unha comparsa con disfraces de época. | La Región

A festa seguiu ás 19:30 cunha merenda-cea no pavillón, un menú tradicional que serviu para seguir gozando o resto da noite ao ritmo das charangas de Bande e Como Queiras Band.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats