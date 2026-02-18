La celebración de un entierro de la sardina.

Cada año, cuando el bullicio del carnaval llega a su fin, una ceremonia toma las calles de muchas ciudades, el entierro de la sardina. Entre llantos fingidos, disfraces y sátira colectiva, esta tradición marca el paso de la fiesta al recogimiento, del exceso a la ceniza y conecta con ritos ancestrales que explican su valor cultural.

Pero ¿cuál es realmente el significado del entierro de la sardina y por qué sigue tan vigente hoy?

Significado del entierro de la sardina: Excesos y ceniza

Entierro de la Sardina en una edición pasada del entroido. | La Región

El entierro de la sardina simboliza el final del desenfreno carnavalesco. Tras semanas de máscaras, comida abundante y ruptura de normas sociales, llega el momento de enterrar todo aquello que sobra: los excesos, la carne, el caos.

La celebración suele coincidir con el miércoles de ceniza, fecha clave del calendario cristiano que inaugura la Cuaresma. La ceniza, en contraste con la fiesta previa, recuerda la fugacidad de la vida y la necesidad de moderación. Enterrar o quemar la sardina representa, de forma burlesca, esa transición abrupta: del placer al arrepentimiento, del ruido al silencio.

La sardina, humilde y popular, funciona como metáfora del cuerpo y de los vicios consumidos durante el carnaval. Su funeral no es solemne, sino paródico: una crítica social envuelta en humor, donde la comunidad se ríe de sí misma antes de volver a la norma.

La quema del meco: El chivo expiatorio

O meco de Allariz recordando a Paco García. | Óscar Pinal

En muchas localidades, el entierro adopta otra forma ritual: la quema del meco. Este muñeco, a menudo grotesco y caricaturesco, encarna todo aquello que se desea purgar. Corrupción, hipocresía, abusos de poder o simples pecados cotidianos encuentran en el meco un culpable perfecto.

Como en antiguos rituales de purificación, el meco actúa como chivo expiatorio. Al quemarlo públicamente, la comunidad descarga simbólicamente sus culpas y tensiones. El fuego no destruye solo un muñeco: limpia, renueva y permite empezar de nuevo.

Este acto conecta el significado del entierro de la sardina con tradiciones paganas previas al cristianismo, donde el fuego marcaba ciclos de muerte y renacimiento. La risa, la crítica y la teatralidad son herramientas para digerir el cambio.

El origen fin del carnaval y el ayuno

Quema de uno de los mecos en Seixalbo. | José Paz

El origen fin del carnaval está estrechamente ligado al calendario católico. La palabra “carnaval” proviene del latín carne levare (quitar la carne), anticipando el periodo de ayuno y abstinencia de la Cuaresma.

Antes de la contención, venía el exceso y el entierro de la sardina es el ritual que cierra esa etapa. Una despedida exagerada, casi catártica, antes del recogimiento que impone el ayuno.

Hoy, aunque muchos viven esta tradición sin una motivación religiosa explícita, el mensaje sigue intacto: toda fiesta tiene un final y todo ciclo necesita una clausura. Entre ironía y fuego, el entierro de la sardina sigue recordándonos que incluso el caos necesita su propio funeral.