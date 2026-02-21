Silvia Villaverde, verinense adoptada en el Entroido: "Admiro la preservación y cuidado de los ourensanos por las tradiciones"

La provincia de Ourense es "Terra de Entroido", considerada la capital del esta celebración tradicional concentrando algunas de las más auténticas de Galicia. Entre ellas, destaca Verín con uno de los entroidos más emblemáticos, multidinarios y populares de la comunidad. Esta Fiesta de Interés Turístico Nacional atrae a miles de personas cada año, siendo Silvia Villaverde Touriño, orginal de Cuntis, una de ellas. Tras siete años acudiendo, se ha vuelto un hogar para ella: "Podría definirlo como una sensación de pertenencia; diría que mis amigas y yo somos verinenses adoptadas durante esos días".

Admiro mucho la forma de preservar y cuidar las tradiciones del Entroido de los ourensanos

El Entroido de Verín es clave y absolutamente central para la identidad del municipio. No es solo una fiesta, sino que es su principal símbolo cultural, social y también económico. Asimismo, la villa forma parte del llamado “Triángulo Máxico do Entroido”, junto con Laza y Xinzo de Limia. Por ello, para los verinenses esta celebración es muy destacada, algo que no deja indiferente a Silvia: "Admiro mucho la forma de preservar y cuidar las tradiciones del Entroido de los ourensanos".

En cuanto a su papel de invitada en esta celebración, asegura que las semanas previas son exclusivamente para la confección de los disfraces, comenzando al despedirse de la Navidad. En este sentido, destaca los trajes tradicionales presentes en Verín, siendo primordial que la gente de fuera muestre su respeto. "He tenido la suerte de ver a mi amigo y a su hermana vestirse de Cigarróns. Es un proceso en el que participan varias personas y a mí siempre me emociona", relata la pontevedresa.

El origen de su tradición

Esta relación con el Entroido se remonta a su primer año de carrera, cuando descubrió "la magia" de esta gran celebración. "Empecé a ir gracias a un amigo verinense que nos acogió en su casa y se ha convertido en una fecha señalada en el calendario, esos días están reservados para Verín", destaca Silvia Villaverde.

Desde su comienzo resalta su evolución en los conocimientos de los elementos tradicionales, logrando familiarizarse con el funcionamiento y con las dinámicas de esta fiesta de Verín. Además, añade que gracias a esta sabiduría adquirida ya ha desarrollado sus preferencias aclarando que "el ambiente no es el mismo en Compadres que en el Lunes Fareleiro, por ejemplo".

No soy verinense, pero a casa se vuelve por Navidad y por Entroido

Para ella y sus amigos de la carrera, estas fechas son un motivo obligatorio de reunión y la ocasión perfecta para recordar sus años de universitarios. "Son días de comer bien, reír mucho, pasarlo bien, emocionarse, bailar, ver a los amigos... En mi grupo nos reunimos personas de Gondomar, Sanxenxo, Vilagarcía, A Coruña, Compostela, A Guarda, Cambados, Ponteareas y O Porriño, Verín es el punto de convergencia".

A pesar de vivir dos años en el extranjero, uno en Polonia y otro en Francia, Silvia nunca ha renunciado a esta tradición. "En ambas ocasiones vine expresamente para estas fechas. No soy verinense, pero a casa se vuelve por Navidad y por Entroido", relata. Asimismo, este último año, por temas de obligaciones, su Entroido fue más corto, pero "igual de intenso y mágico. Siempre es un placer".

El Entroido es un mundo paralelo, una pausa de la cotidianidad donde todo puede pasar y un sinónimo de corazón y estómago felices para mí

Esta originaria de Cuntis encontró en Verín su segundo hogar y, mientras pueda, siempre intentará volver para asistir en estas fechas tan señaladas. Para ella, lo más destacable es compartirlo con su gente y tener la suerte de ser acogida por una familia verinense cada año, siendo lo que lo hace realmente único. "El Entroido es un mundo paralelo, una pausa de la cotidianidad donde todo puede pasar y un sinónimo de corazón y estómago felices para mí", concluye.