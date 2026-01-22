CARROZAS E COMPARSAS
Verín abre as inscricións para os dous grandes desfiles do seu Entroido
CARROZAS E COMPARSAS
As agrupacións interesadas teñen de prazo ata as 18,00 horas do venres 6 de febreiro para confirmar a súa asistencia e garantir o seu posto na comitiva. A organización do Entroido determinará a orde de colocación.
Para formalizar a participación é posible acudir presencialmente á Oficina de Turismo, chamar ao 988 411 614 ou enviar un correo a turismo@verin.gal cos datos do representante, un teléfono, número de participantes, o nome da carroza ou comparsa e se levan vehículo e música. Os que non se inscriban no prazo establecido e se presenten directamente o día do evento serán colocados ao final do desfile.
Os dous desfiles terán lugar o 15 de febreiro, Domingo Corredoiro, ás 12,00 horas, e dous días máis tarde, no Martes de Entroido, ás 16,30 horas. A saída será dende a avenida de Castela, á altura da rúa San Félix. Os participantes deberán presentarse 30 minutos antes do comezo.
Lémbrase que os vehículos modificados deben levar un extintor, e aos que funcionan con motor recoméndase que contraten o seu propio seguro se queren estar cubertos pola póliza municipal.
