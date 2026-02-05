Xinzo anulará su desfile si persiste la tractorada en la A-52

La Subdelegación del Gobierno ha comunicado que mientras la A-52 permanezca cortada, no es posible autorizar nuevos cortes de tráfico en vías alternativas, ya que estas están siendo utilizadas para canalizar el tráfico desviado, incidiendo en el caso concreto de Xinzo de Limia, donde la “N-525 actúa actualmente como vía principal de desvío del tráfico procedente de la A-52, lo que supone un incremento aproximado de 4.000 vehículos diarios adicionales atravesando el municipio”.

El corte de la A-52 hace “incompatible la celebración de desfiles y eventos del Entroido que requieran el corte de dicha carretera, ya que supondría un riesgo grave para la seguridad vial”, informan, aclarando que una vez finalizada la ocupación de la autovía por parte de los tractoristas, “será necesario que los servicios de Carreteras del Estado analicen el estado de la infraestructura para comprobar que reúne las condiciones adecuadas” para garantizar la seguridad de la circulación o autorizar cualquier otro tipo de actividad.

Además, apuntan que el refuerzo de la seguridad derivada de esta incidencia en la A-52 puede afectar a la celebración de determinados eventos del Entroido en la comarca y en la provincia, pues la necesidad de destinar patrullas de la Guardia Civil a la regulación y control del tráfico limita la capacidad operativa para atender con garantías de seguridad algunos eventos programados.

Por su parte, el regidor local, Amador Díaz, apunta a que “haberá que buscar solucións ou unha ruta alternativa para os desfiles”, aclarando que se tomará esta decisión durante la jornada de hoy. Por su parte, Ricardo Sieiro, concelleiro de Festexos, aclaró que “se isto sigue como esta agora, non se pode cortar a nacional. Xa o tiñamos asumido e claro, non podemos estar dúas horas mínimo coa nacional parada”. Ambos miembros del grupo de gobierno se inclinan por la posibilidad de modificar el recorrido para no echar a perder el trabajo de los vecinos y poder “convivir coas protestas”