Las previsiones del tiempo ponen en jaque la salida de las Pantallas en el Corredoiro

El Entroido de Xinzo vive una edición complicada por las continuas borrascas que azotan la comarca, que sumadas al intenso tráfico en la N-525, ponen en jaque el desarrollo normal del evento.

La preocupación más inminente recae en la salida de las reinas del Entroido, las Pantallas, que este Domingo de Corredoiro correrán por primera vez las calles de Xinzo. A pesar de que tanto Carlos Valle como Iván Prado, representantes de la Asociación A Pantalla, cuentan con que “as Pantallas sairán”, sí contemplan que una climatología excesivamente adversa pueda frustrar los planes: “Se chove a mares non sairán, ninguén quere estropear a máscara. Ademais de que se o chan resbala, non se baila nin se corre a gusto”.

Carlos Gómez, edil de Cultura de Xinzo, aclaró que “contra o temporal non hai moito que facer, se hai realmente unha alarma naranxa ou vermella haberá que estremar precaucións, especialmente polo tema da circulación”. Respecto a la posibilidad de que el corte de la A-52 afecte al desfile del Martes de Entroido, el edil puso calma, afirmando que hasta esa fecha aún queda tiempo y que “a vontade deles é non interrumpir os actos fundamentais do Entroido”. “Hai que convivir, ser racionais e non conxestionar a Praza Maior e deixar as vías libres, hai moita vila para desfrutar do Entroido”, continuó, “adaptarémonos ás circunstancias e ogallá respondan ás súas reivindicacións”.

Ricardo Sieiro, concelleiro de Festexos, confirmó que la mayor parte de la programación “segue adiante”, y que en los próximos días se confirmarán las actuaciones que no puedan llevarse a cabo: “Gran parte da programación pódese facer baixo carpa sen problema, sempre que a situación non empeore”. El encuentro de Pantallas convocado por el Concello está todavía en el aire, y en caso de celebrarse, su recorrido hasta la Plaza Mayor “adaptarase para non correr pola N-525”.