Xinzo inicia su Entroido con el permiso de Ingrid

El Entroido de Xinzo de Limia dá comienzo a medio gas tras la confirmación a última hora del viernes de que tanto la tradicional -y masificada- cuenta atrás como las actuaciones previas en la Praza Carlos Casares se suspendían al no poder garantizarse la seguridad de los asistentes.

Durante la jornada del viernes, el ruxe ruxe de los vecinos sopesaba varias opciones: la suspensión por el temporal o por los tractores estacionados en el enclave. Finalmente, como confirmaron desde el Concello, se debió a la imposibilidad de que Axega pudiese desplegar su dispositivo de seguridad, encabezado por el Puesto de Mando Avanzado (PMA), ya que debido a la meteorología no se pudo desplazar a la villa.

Si bien los eventos en la plaza fueron suspendidos, la programación contempló las actuaciones por el resto de la villa. A partir de las 22,00 horas empezó la actuación de la discomóvil Apocalipsis, que dió paso a las charangas.

En la mañana de ayer, el alcalde de Xinzo de Limia, Amador Díaz, y el teniente de alcalde, Antonio Fernández, se reunieron con Javier Losada, representante de la Asociación Sector Primario de Galicia para poner de manifiesto que ninguna de las partes tenía intención de que se viese alterada la programación del evento.

Esta decisión no quedó exenta de críticas. La portavoz del PSdeG-PSOE de Xinzo, Elvira Lama, aclaró en sus redes sociales que esta decisión no fue tomada “in extremis”, sino por una falta de disponibilidad del alcalde que estaba “ausente cando chegaron os tractores e incapaz de negociar cos propietarios outra mellor ubicación”, añadiendo que el PMA necesita instalarse con antelación para establecer el dispositivo de seguridad que coordina.