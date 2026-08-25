Herida una conductora tras volcar con su vehículo en Esgos

Una mujer ha resultado herida tras sufrir un accidente de tráfico registrado a última hora de la tarde de este lunes, a las 19,50 horas aproximadamente, en el municipio ourensano de Esgos. En el incidente, que se produjo en el kilómetro 14 de la carretera OU-536, un coche había volcado, acabando en el margen de la carretera junto a un portal. En el momento del impacto, se llevó consigo una señal de tráfico y acabó presentando diversos daños en la carrocería.

Tras recibir el aviso por parte de Protección Civil de Esgos, los servicios de emergencia se desplazaron hasta el lugar, donde localizaron un único vehículo afectado. La conductora y única ocupante del automóvil ya se encontraba fuera del coche a la llegada de los efectivos.

El dispositivo que participó en la asistencia del accidente. | Alan Perez

Aunque no presentaba lesiones de gravedad aparente, se quejaba de dolores en el cuello, por lo que fue atendida en el punto por el personal de Urxencias Sanitarias y posteriormente trasladada en ambulancia.

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Además de los miembros de Protección Civil, encargados de dar la voz de alerta, participaron en el operativo de asistencia e intervención el GES de Pereiro de Aguiar y la Guardia Civil de Tráfico.