Consulta | Los 12 compromisos de Gobierno de Alberto Núñez Feijóo incluidos en "Mi contrato con España"

El lider de la oposición Alberto Núñez Feijóo recoge en su documento “Mi contrato con España” los 12 compromisos que plantea asumir si llega a la presidencia del Gobierno tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

En él aborda cuestiones como el acceso a la vivienda, las pensiones, la sanidad, la educación, la inmigración y la fiscalidad, además de proponer cambios en el funcionamiento de las instituciones y la Administración.

Bajo el lema “Respeto a la gente. Respeto a la Nación”, el presidente del PP presenta el documento como un compromiso personal que va más allá de un programa electoral.

Documento Mi contrato con España de Alberto Núñez Feijóo Consúltalo

Los compromisos adquiridos

1. Defender la soberanía nacional y la integridad territorial

Feijóo sitúa la seguridad de los españoles como una prioridad y promete una respuesta firme ante cualquier amenaza a la soberanía nacional. Para ello, plantea reforzar las fronteras con más medios humanos, materiales y tecnológicos, además de utilizar los instrumentos disponibles en el ámbito europeo.

2. Recuperar la calidad democrática y la separación de poderes

El líder popular propone reforzar la independencia judicial y garantizar que los jueces elijan a los jueces. También defiende que los órganos reguladores, el Tribunal Constitucional y la Fiscalía General del Estado estén dirigidos por personas independientes.

Entre sus compromisos incluye que el Gobierno presente los presupuestos cada año, que se convoquen elecciones obligatoriamente si acumula más de una prórroga presupuestaria y que se respete la libertad de prensa.

3. Reducir el tamaño del Estado y controlar el gasto público

Apuesta por una Administración más reducida y transparente. Feijóo propone auditar el gasto público, reducir el número de ministerios, altos cargos y asesores y vigilar especialmente las partidas relacionadas con causas judiciales, nombramientos indebidos y estructuras que considera superfluas.

Además, plantea que los responsables políticos respondan por los casos de corrupción de sus subordinados.

4. Construir al menos un millón de viviendas

La vivienda figura entre las principales prioridades del contrato. Feijóo se compromete a aumentar la oferta hasta alcanzar al menos un millón de nuevas viviendas y dar prioridad a los jóvenes en el acceso al alquiler y a la compra, con ayudas económicas para facilitar su emancipación.

También propone facilitar el suelo, reducir la burocracia y coordinar los recursos de las administraciones para proteger a las personas vulnerables. El documento incluye medidas para combatir la ocupación ilegal y plantea echar a los okupas en un plazo de 48 horas.

5. Ordenar la inmigración y reducir las entradas irregulares

Se compromete a endurecer el control de la inmigración irregular y reforzar los criterios para acceder a la nacionalidad española. El documento apuesta por facilitar vías legales a quienes quieran establecerse en España y contribuir al país, mientras plantea que quienes entren para delinquir deban marcharse.

Asimismo, propone establecer por ley la prohibición de las regularizaciones colectivas y sostiene que la entrada o permanencia ilegal no debe servir para conseguir la residencia.

6. Garantizar las pensiones actuales y futuras

El líder del PP considera prioritario proteger el sistema público de pensiones y el pacto entre generaciones. Su compromiso es actualizar las pensiones conforme al IPC y garantizar esa protección también a los jóvenes.

Para ello, sitúa el Pacto de Toledo como marco de referencia, con la participación de los partidos políticos y los agentes sociales.

7. Reforzar la sanidad pública con más médicos

Aumentar las plantillas sanitarias, con especial atención al número de médicos, y mejorar las condiciones laborales y retributivas de los profesionales.

El documento justifica esta medida por el crecimiento de la población en más de cuatro millones de personas en pocos años sin una adaptación equivalente de los servicios públicos.

8. Elevar el nivel educativo y proteger a los menores

Plantea una educación que premie el esfuerzo, aumente la exigencia académica y refuerce la autoridad del profesorado. Feijóo propone que las reales academias elaboren los contenidos educativos siguiendo las experiencias de países con mejores resultados.

También se compromete a garantizar la enseñanza del castellano en toda España y de las lenguas cooficiales en sus respectivas comunidades autónomas, además de proteger a los menores frente a las redes sociales y las distintas formas de violencia.

9. Mejorar la seguridad en las calles

El líder popular promete combatir la inseguridad, especialmente en los barrios donde considera que está aumentando, y prestar una atención particular a la violencia contra las mujeres.

Para ello, plantea dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de más recursos económicos y materiales, así como reforzar su reconocimiento y autoridad.

10. Bajar los impuestos y aliviar la presión fiscal

Revisar una por una las más de cien subidas fiscales de los últimos años y a reducir los impuestos. El objetivo, según el documento, es aliviar la carga que soportan las familias y favorecer el trabajo, el ahorro y el emprendimiento.

La propuesta se presenta como una respuesta al encarecimiento del coste de vida y a la presión económica que, a juicio del dirigente popular, soportan los hogares.

11. Subir el salario medio y mejorar la productividad

Fija como uno de sus objetivos económicos más ambiciosos elevar el salario medio de los españoles. Considera que para conseguirlo será imprescindible aumentar la productividad y recuperar el papel de la clase media como motor económico.

También defiende que el empleo resulte más rentable que la percepción de subsidios, de modo que trabajar compense económicamente.

12. Recuperar el prestigio internacional de España

El último compromiso se centra en la política exterior. Quiere recuperar la imagen de España como un país fiable y restablecer las alianzas que considera deterioradas en la Unión Europea, Hispanoamérica y con los aliados históricos.

El documento también sitúa el apoyo a la paz y a la democracia en el mundo como una prioridad de la política internacional española.