Galería | Imágenes de alguna documentación desclasificada del 23F, en fotos

Esquema del intento de golpe de Estado que aparece en los documentos clasificados.

La posibilidad de un golpe de Estado era el tercer riesgo para Defensa dos semanas antes del 23F. Un documento tras el 23F dice que el fallo fue "dejar al Borbón libre" y le señalan como "objetivo a batir y anular"

En un documento encabezado por "militares españoles" se dan unas consignas para actuar después del golpe del 23-F en el que afirman que el primer fallo fue "dejar al Borbón libre" y tratarle como un caballero por lo que consideran que se ha convertido en un "objetivo a batir y anular". Además añaden una serie de recomendaciones para actuar en "acciones sucesivas".

El citado papel está manuscrito y forma parte de los documentos de la planificación del golpe de Estado que se hicieron a finales de 1980 y cuya desclasificación fue aprobada el martes por el Consejo de Ministros.

No obstante, este documento parece escrito con posterioridad ya que señala que los militares "no están decepcionados por los acontecimientos del 23-F y que no es el momento de hacer críticas de lo que debieron hacer los 'heroicos camaradas de armas' y sí en cambio analizar qué es lo que habrá que hacer de ahora en adelante".

En el citado escrito exponen cómo pueden reaccionar ante los "fallos" que tienen que "corregir para "actuaciones sucesivas" y también apuntan unas "sugerencias para el futuro" y en entre ellas señala como el "primer fallo" haber dejado al "Borbón libre y tratar con él como si fuera un caballero".

Creen que ahora el Rey seguirá adelante con su "intento suicida" de tener un Gobierno con los socialistas. Por lo que afirman que no puede ser considerado "ni como un símbolo a respetar": "Es por tanto un objetivo a batir y anular".

Precisamente la Corona era considerada como un elemento indispensable para que saliera adelante el golpe militar que habían planificado para el 23-F de 1981. Así lo recoge el croquis que fechado en noviembre de 1980, que forma parte del citado documento de planificación del golpe.

Gutiérrez Mellado, Sáenz de Santamaría o Díez Alegría

Después de analizar varias opciones de Gobierno para que el levantamiento triunfe, consideran que la única viable es una operación "civil con complemento militar" y para ello plantean que la presidencia del Gobierno sea para un general con talante liberal. Citan a Gutiérrez Mellado, Saénz de Santamaría o Díez Alegría. Creen que con esta medida ofrecen un "antídoto al golpismo".

Sobre su viabilidad señalan que tiene "credibilidad casi todo" si se dan dos condiciones. Una sería reclutar al general de esas características y otra, contar con el "apoyo de la Corona".

También señalan la necesidad de introducir "dispositivos de seguridad" que garanticen que los componentes actúen en la forma prevista.

Alusiones a Manuel Fraga

Además, el nombre de Manuel Fraga, fundador de Alianza Popular, aparece mencionado en varias ocasiones. Los autores bosquejan el contexto previo al golpe de Estado a partir de tres tipos de operaciones que estarían en marcha en ese momento, un año antes del intento del intento de levantamiento: operaciones civiles, operaciones militares y operaciones mixtas cívico-militares.

En ese punto señalan las "escasas posibilidades" que tendrían las operaciones de "ideología democristiana", enmarcadas en las operaciones civiles y protagonizadas por "Herrero de Miñón, Álvarez Landelino y con el apoyo del grupo azul" de la Unión de Centro Democrático (UCD). "No cuentan con Fraga", dicen.

En las operaciones militares vuelve a aparecer el nombre de Fraga, a quien los autores del documento señalan como el enlace político que podría organizar un encuentro con militares en la costa levantina. "Un político (Fraga) que logre convocar a varios generales para un encuentro en la costa levantina", reza el documento.

Más abajo, el texto indica que "se rumorea que Fraga está también en relación con este grupo conspirador", en alusión a las operaciones llevadas a cabo por los coroneles.

La "Operación Halcón"

Fraga aparece una cuarta vez, en esta ocasión en el marco de la "operación Halcón", también conocida como el 'golpe de los coroneles', que los militares preverían llevar a cabo antes del 28 de octubre de 1982, fecha en la que estaba prevista la celebración de las elecciones generales.

Los militares buscaban producir "el estrangulamiento de los principales medios decisorios del Estado y el Gobierno" a través de "un amplio movimiento nacional progresivo y enérgico", según detalla el documento.

El texto vincula varios "grupos" a distintos objetivos. Así, el grupo A tendría encargadas misiones en TVE, RNE, Palacio de Comunicaciones o Telefónica. Al Grupo F, por su parte, se le asocia una ristra de cargos políticos como el presidente del Gobierno o los ministros de Defensa, Interior, Autonomías o Asuntos Exteriores. En esa lista aparecen, también, los nombres de Fraga, Adolfo Suárez, Santiago Carrillo o Manuel Gutiérrez Mellado.

Estos son algunos de los fragmentos incluidos en los documentos desclasificados del 23F: