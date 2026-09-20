Más de 4.000 migrantes siguen en las calles de Ceuta pese a la apertura del campamento del puerto

Miles de migrantes continúan en las calles y playas de Ceuta pese a la puesta en marcha del campamento habilitado en el puerto, que dispone actualmente de unas 1.700 plazas. Las autoridades trabajan para ampliar la capacidad del recinto ante el elevado número de personas que todavía permanecen sin alojamiento.

El campamento del puerto afronta este domingo su segundo día de funcionamiento después de que 1.700 migrantes pasaran allí su primera noche sin incidencias reseñables. Sin embargo, la instalación se ha visto desbordada por el número de personas que continúan en la ciudad y en asentamientos improvisados, especialmente en la playa del Trampolín.

Las estimaciones sobre el número de personas que siguen en las calles varían. RTVE situaba entre 3.000 y 4.000 los migrantes que permanecían en las calles y playas tras el traslado al puerto. El Gobierno, por su parte, había contabilizado días antes a 4.160 personas en dispositivos habilitados por el Estado, además de los menores atendidos en recursos de la ciudad autónoma.

Menores todavía pendientes de identificación

El campamento del puerto está destinado a personas adultas, aunque entre quienes permanecen allí hay jóvenes que aseguran ser menores y que todavía no han completado el proceso de identificación.

El Gobierno había informado de más de 2.000 menores identificados y de varios cientos pendientes de completar los trámites. Una vez determinada su edad, quienes sean reconocidos como menores deberán ser derivados a recursos específicos y quedar bajo la tutela de la ciudad autónoma.

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Mientras tanto, las playas continúan acogiendo asentamientos improvisados. En el Trampolín permanecen tiendas y otras estructuras levantadas por los propios migrantes, pese al traslado de parte de las personas que se encontraban allí al nuevo espacio del puerto.

Cuerpo reclama "lealtad" a Marruecos

La situación en Ceuta también ha reavivado el debate sobre la colaboración con Marruecos. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha reclamado "lealtad" al país vecino durante una entrevista concedida a RTVE.

Cuerpo ha defendido que la inmigración y la seguridad deben abordarse dentro de los mecanismos de la Unión Europea y ha señalado la necesidad de reforzar la cooperación con Marruecos. "Hay que exigir esa lealtad", afirmó en referencia a la colaboración entre ambos países.

El ministro también defendió las ayudas de 309 millones de euros para Ceuta y apeló a la responsabilidad de las distintas administraciones implicadas en la gestión de la crisis.

La situación coincide además con la polémica judicial en torno al campamento del puerto. La Audiencia Nacional ha solicitado al Gobierno los expedientes relativos a la instalación tras el recurso presentado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que cuestionó el emplazamiento por motivos de seguridad.