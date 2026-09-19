Miles de migrantes vuelven a instalarse en las playas de Ceuta tras quedarse sin plaza en el puerto

Militares patrullan el asentamiento de migrantes en la playa El Trampolín, en una imagen de archivo.

Miles de migrantes han vuelto a instalarse en las playas de El Trampolín y Benítez, en Ceuta, después de quedarse fuera del dispositivo provisional de acogida habilitado en el puerto de la ciudad. La operación puesta en marcha este viernes para trasladar a las personas que permanecían en ambos asentamientos no logró dar cabida a todos los migrantes.

Las instalaciones del puerto cuentan con capacidad para unas 1.700 personas, una cifra insuficiente para acoger al conjunto de migrantes que se encontraban en las playas. Según las informaciones difundidas este viernes, más de 2.000 personas regresaron a los asentamientos informales tras quedar fuera del dispositivo.

El operativo comenzó a primera hora de la mañana. Muchos de los migrantes que llevaban semanas en las playas esperaban ser trasladados al puerto. Algunos habían preparado sus pertenencias durante la noche ante la expectativa de poder acceder finalmente a un espacio de acogida.

Sin embargo, el traslado estuvo marcado por momentos de tensión y confusión. Según los medios desplazados a Ceuta, se produjeron avalanchas de personas que intentaban acceder al dispositivo y episodios de desorden durante la operación. La intervención policial incluyó disparos al aire para contener la situación, según las informaciones publicadas.

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Sin sitio para todos

La falta de plazas provocó que una parte de los migrantes tuviera que abandonar el operativo y regresar a las playas. En El Trampolín, donde se había concentrado durante semanas un importante asentamiento, volvieron a aparecer grupos de personas tras finalizar el dispositivo.

La operación pretendía precisamente desmantelar los asentamientos informales de las playas y trasladar a los migrantes a un espacio habilitado en el puerto, pero la capacidad limitada del recinto impidió completar el realojo.

La situación se produce casi dos meses después de la entrada masiva registrada en Ceuta a finales de julio, cuando más de 70.000 migrantes cruzaron desde Marruecos, según las estimaciones citadas por los medios. La mayoría fueron devueltos a Marruecos pocas horas después, mientras que otros permanecieron en la ciudad.

Desde entonces, las playas de El Trampolín y Benítez se han convertido en puntos de concentración de migrantes que permanecen a la espera de una solución a su situación. La falta de plazas de acogida ha vuelto a dejar este viernes a cientos o miles de personas en los asentamientos improvisados.

El Gobierno ha desplegado un dispositivo para atender a los migrantes y descongestionar las playas, mientras continúa la gestión de las personas que permanecen en Ceuta. La operación de este viernes evidencia, no obstante, la brecha entre el número de personas que necesitan alojamiento y la capacidad disponible en las instalaciones habilitadas.