Casi 43.000 personas solicitan su regularización en España en solo cuatro días

Varias personas salen del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta

Cerca de 43.000 personas han solicitado su regularización en España por vía telemática desde el pasado jueves, cuando entró en vigor el nuevo procedimiento aprobado por el Gobierno.

En concreto, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha informado de que se han registrado un total de 42.790 solicitudes hasta última hora del domingo.

Mayor volumen en los primeros días

Los días con mayor número de peticiones fueron el jueves y el viernes, con aproximadamente 13.400 y 13.500 solicitudes, respectivamente.

Durante el fin de semana, el ritmo descendió ligeramente, con unas 8.300 solicitudes el sábado y alrededor de 7.300 el domingo.

Citas y consultas

Además de las solicitudes telemáticas, cerca de 30.000 personas han pedido cita previa para completar o realizar parte del trámite de forma presencial, ya sea en la Seguridad Social, en oficinas de Correos u otros organismos habilitados.

Por otro lado, el teléfono de información 060 ha atendido unas 47.000 consultas relacionadas con este proceso en sus primeros días de funcionamiento.

Este elevado volumen de solicitudes refleja el interés generado por la nueva medida de regularización impulsada por el Ejecutivo.