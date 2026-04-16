Migrantes en Ourense valoran la regularización: “Nos devuelve la esperanza de una vida digna”

Los migrantes que residen en Ourense hablan sobre la experiencia de haber sido regularizada su residencia, o de encontrarse en trámites de hacerlo. Conversamos con varios protagonistas que lo han vivido en carnes propias.

Familia de inmigrante de Brasil

Gustavo (22 años); Ana Paula (45), Ricardo (46) y Arthur (9). | La Región

“No podemos traducir del todo lo que significa la gratitud”

Llegaron a Ourense en 2025 con la intención de prosperar, pero “las cosas nos fallaron”, lo que los sumió en una “situación de gran vulnerabilidad y tristeza”. Debido a esto, el esposo y el hijo mayor se encuentran actualmente en Barcelona con el fin de “aliviar la situación de la familia”.

Respecto a su regularización, explican que solicitarán el arraigo extraordinario, aunque todavía deben decidir si el trámite será presencial o telemático, “dependiendo de cómo funcione el proceso a partir de mañana”. Aseguran que este paso les devuelve la ilusión, pues confían en que “pondrá término a muchas dificultades” y podrán “alquilar una vivienda y trabajar legalmente”. Acerca de su acogida en España afirman que “no podemos traducir del todo lo que significa la gratitud”.

Inmigrante de origen venezolano

Julio Bravo, 42 años. | La Región

“Personalmente, no existe nada más gratificante que estar legal”

Arribó en 2024 y “desde entonces, mi experiencia en este país ha sido maravillosa, sintiéndome plenamente a gusto y encantado con las oportunidades ofrecidas”. Una de sus mayores motivaciones para establecerse en Ourense es el bienestar de sus hijas; “mi deseo es que crezcan en un entorno seguro y estable que les brinde acceso a servicios básicos de calidad y a una formación educativa sólida”, detalla.

Julio considera que España le ofrece “un abanico de posibilidades profesionales y beneficios inigualables. Personalmente, no hay nada más gratificante que estar en situación legal”.

Su intención es realizar cada paso de forma correcta y aplicar a la regularización mediante la vía digital, “aprovechando las herramientas que facilitan este proceso tan importante”, concluye.

Inmigrante de origen colombiano

Dayana Rolong, 36 años. Presidenta de la Asociación “Colombia Unida”. | La Región

“En nuestra asociación, ya hemos guiado a más de 200 personas”

Presidenta de la Asociación “Colombia Unida” ha podido orientar a otros colombianos para que puedan realizar el proceso de regularización con éxito. “Hemos instruido a muchísimas personas para evitar que sean víctimas de timos” , sobre ello lamenta que se haya vuelto un negocio cobrar por sacar citas o documentos que los interesados pueden gestionar por sí mismos.

“Solamente en Ourense la demanda de información es inmensa”, señala . En la asociación que preside, “ya hemos guiado a más de 200 personas que se verán beneficiados con esta nueva medida” . Para ella y los voluntarios de la entidad los últimos días “han sido un caos total por la cantidad de gente que se acerca buscando ayuda”. Aún así, Rolong quiere esclarecer cada duda pues “a veces un proceso de esta naturaleza se complica”.