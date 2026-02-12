Ábalos y Koldo comparecen ante el Supremo: rostro cubierto y gesto serio

José Luis Ábalos con rostro serio y Koldo García tapándose la cara en el primer juicio por el caso de las mascarillas en el Tribunal Supremo.

El Tribunal Supremo ha vivido este jueves una escena cargada de simbolismo en la antesala del primer juicio por el caso de las mascarillas. José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García abandonaron de forma momentánea la prisión de Soto del Real para comparecer en la vista preliminar, en la que se debatieron cuestiones previas antes del arranque del juicio oral. La imagen dejó estampas elocuentes: Koldo ocultando parcialmente el rostro con su abrigo ante las cámaras y Ábalos con semblante serio, mirada perdida por momentos y señales visibles de cansancio.

Durante la sesión, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, fue especialmente contundente. Definió a Koldo como el “alter ego” de Ábalos y calificó su comportamiento procesal de “errático y contradictorio”, recordando que inicialmente solicitó que toda la causa se viera en el Supremo y ahora reclama que pase a la Audiencia Nacional. La Fiscalía se opuso a cambiar el órgano juzgador y negó cualquier acuerdo con el empresario Víctor de Aldama, también acusado en la causa, cuya declaración —según subrayó— no fue “inducida” y solo comporta el atenuante previsto en el Código Penal.

Las defensas trataron de cuestionar la competencia del alto tribunal. El abogado de Ábalos pidió que el caso se remitiera a la Audiencia Nacional para no perder la doble instancia, mientras que la letrada de Koldo llegó a solicitar una prueba de polígrafo y un careo con Aldama. El Supremo rechazó además que el abogado del exdirigente socialista Santos Cerdán asistiera a la vista.

El PP habla de imagen “vergonzosa e histórica”

Fuera del tribunal, el choque político fue inmediato. La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, calificó la imagen de Ábalos y Koldo ante el Supremo de “vergonzosa” e “histórica”, al considerar que se trata del “núcleo central del sanchismo” sentado ante los jueces. A su juicio, no se trata de “casos aislados”, sino de una situación que, dijo, evidencia el desgaste del actual ciclo político.

Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió que el Gobierno y el PSOE actuaron “desde el primer momento” apartando a Ábalos de cualquier responsabilidad en cuanto se conocieron los hechos.

La vista quedó vista para resolución y el tribunal decidirá en los próximos días sobre las cuestiones planteadas. Mientras tanto, Ábalos y Koldo regresan a prisión a la espera del juicio que marcará un nuevo capítulo judicial en uno de los casos más sensibles de la etapa de la pandemia.