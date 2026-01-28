REVELACIÓN DE SECRETOS
El Gobierno tramita una petición de indulto para García Ortiz
ACTO DE DIPUTADO
El exministro socialista José Luis Ábalos ha presentado este miércoles su renuncia al escaño en el Congreso tras perder su recurso de apelación contra el auto del juez Leopoldo Puente del Tribunal Supremo que le envió a prisión provisional por el caso Koldo.
Según ha explicado en redes sociales, considera que, en su actual situación procesal, a punto de sentarse en el banquillo de los acusados, ya no puede mantener su acta de parlamentario.
Ábalos, que actualmente formaba parte del Grupo Mixto del Congreso, ya estaba suspendido de sus derechos parlamentarios, sin sueldo ni capacidad de voto, desde que se confirmó su procesamiento. Ahora será sustituido por otro candidato del PSOE por Valencia.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
REVELACIÓN DE SECRETOS
El Gobierno tramita una petición de indulto para García Ortiz
ACTO DE DIPUTADO
Ábalos renuncia a su escaño en el Congreso
NO SERÁ UNA NUEVA FILOMENA
La borrasca Kristin tiñe España de blanco: nieve, viento y casi un centenar de carreteras afectadas
MINISTERIO DE TRANSPORTES
El Gobierno aprueba ayudas de 20 millones a las víctimas del accidente de Adamuz
Lo último