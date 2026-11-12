Abascal explica por qué canceló su entrevista con Jordi Wild: "No vamos a volver a cometer el error de La Revuelta"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha explicado los motivos por los que canceló su entrevista con el youtuber Jordi Wild en el podcast The Wild Project. El líder de la formación asegura que tomó la decisión para evitar que sus declaraciones pudieran ser editadas sin supervisión del partido, después de su experiencia en el programa La Revuelta de TVE.

"Nosotros representamos a mucha gente, yo no me represento solo a mí mismo, representamos a muchos españoles y no queremos someter a ningún tipo de riesgo nuestro discurso", ha afirmado este jueves en una entrevista en Espejo Público.

Abascal ha insistido en que no tiene ningún problema personal con Jordi Wild y ha lamentado las molestias ocasionadas por la cancelación, aunque considera que la decisión era necesaria.

El motivo de la cancelación de la entrevista con Jordi Wild

El presidente de Vox ha explicado que había reservado tiempo para participar en The Wild Project durante su visita del miércoles a Cataluña, donde estuvo en Girona y Tarragona. Sin embargo, finalmente decidió no acudir debido a lo sucedido con su entrevista en La Revuelta, cuya emisión íntegra reclama Vox. Según Abascal, el partido ha establecido una nueva condición para todas sus futuras apariciones en medios: no cederá en exclusiva los derechos de grabación de entrevistas o intervenciones a ninguna entidad pública o privada.

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"Queríamos grabarla también nosotros. Él lo ha considerado una ofensa a su trabajo, yo lo respeto, pero nuestra decisión es irreversible", ha explicado.

El líder de Vox ha asegurado que la formación no volverá a aceptar entrevistas en las que dependa exclusivamente de la grabación y edición realizada por terceros. "Hemos cometido un error en La Revuelta y no vamos a volverlo a cometer de ninguna manera", ha sentenciado.

Jordi Wild, "profundamente decepcionado" con Vox

Por su parte, Jordi Wild ha mostrado públicamente su malestar por la cancelación, que ha calificado como una "jugarreta" por parte del partido y de su presidente. "Estoy profundamente decepcionado con Vox, con el equipo de Abascal y con el propio Santiago", afirmó el creador de contenido en un vídeo publicado el miércoles en sus redes sociales.

El youtuber considera que la decisión final correspondía al propio Abascal y que la entrevista se habría celebrado si el dirigente hubiera querido mantenerla. "Si hubiera querido venir, estaría aquí. De eso no hay ninguna duda", aseguró.