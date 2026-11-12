Abascal en Broncano

Hay quien dice que Santiago Abascal arrasó en lo de Broncano porque se lo preparó bien y fue más inteligente. No dudo de que haya trabajado con su equipo antes de la entrevista, pero permítanme una mala noticia para sus odiadores: Santiago Abascal es exactamente así, tal cual se le pudo ver en el programa. Quien solo sabe de él por la televisión de Sánchez y las radios y periódicos progresistas tienen una imagen completamente distorsionada de él, como persona y como político.

Tengo para mí que Vox ganó un montón de votos con su aparición en “La Revuelta” tal cual se emitió"

Llevo años escuchando cosas asombrosas sobre Vox, algunas descontextualizadas, otras falsas, otras sencillamente espeluznantes. Me han dicho que Vox odia a los inmigrantes y quiere aplastarlos como a bichos, que va a prohibir a los gays –no sé qué quiere decir tal cosa-, o que acabará con las autonomías, como si fuera posible, que te lo dice gente que ha estudiado Derecho y cosas más o menos serias. Lo dicen convencidos.

Son, en fin, bobadas grandilocuentes repetidas una y mil veces por los altavoces del sanchismo, y no pocas veces por el fuego amigo genovés –gracias a Dios esa estrategia suicida parece haber terminado ya-, que dan como resultado un partido y un líder político caricaturizados, deformados al más salvaje estilo valleinclanesco.

No conozco ningún otro partido en la historia de la democracia española al que se le haya manipulado tanto el mensaje, quizá en parte porque, a diferencia de otros, los líderes de Vox hablan claro para que se les entienda, y no rodean sus palabras con los ambiguos algodones de lo políticamente correcto como hacen todos los políticos, provocando que sea más fácil manipular la literalidad al capricho de los intereses de cada altavoz.

Abascal en “La Revuelta” fue todo sensatez y transparencia, mano tendida al diálogo y al debate constructivo, sin renunciar a la firmeza de sus propias creencias, y puso sobre la mesa un montón de ideas de sentido común, que lo único asombroso, en su mayoría, es que no estén siendo defendidas con idéntica tozudez por, al menos, el PP y el PSOE; aunque justo es decir que el PP, de un tiempo a esta parte, ha perdido el miedo a abordar con sensatez temas peliagudos pero importantes, como la política migratoria o las maneras autoritarias del presidente Sánchez.

Tiene que ser difícil para los de Abascal enfrentarse a tanta manipulación porque, a fin de cuentas, un político aspira a que le juzguen por lo que dice y lo que hace, para bien o para mal, y es una anomalía que solo haya uno en España masivamente juzgado por lo que dicen que hace y por lo que dicen que dice.

Dejando al margen la polémica de los 40 minutos de entrevista que están secuestrados por TVE y que han sido censurados, tengo para mí que Vox ganó un montón de votos con su aparición en “La Revuelta” tal cual se emitió; una participación sobre la que yo mismo, desde el punto de vista de la estrategia política, tenía serias dudas. Abascal arrasó en “La Revuelta”, contra todo pronóstico, sin aspavientos, siendo él mismo, al menos él mismo tal cual lo conozco yo desde hace casi quince años. Por eso en la Moncloa están que trinan, en Génova se tiran un poco de los pelos y Broncano está acojonado. El líder de Vox se lo merendó y, para colmo, exhibió un relajado sentido del humor, mientras que el presentador y humorista apenas logró articular alguna consigna progre del montón entre tartamudeo y tartamudeo.

Lo confieso. Me dio pena esta vez David Broncano. Pero él se lo buscó. Santiago Abascal planteó una entrevista cordial y divertida, mientras que Broncano preparó algo que no sabe hacer, una encerrona política, y en todo momento se leyó en sus ojos un miedo atroz a lo que los suyos, las izquierdas, le dirían al día siguiente si fallaba en el linchamiento. Y falló.