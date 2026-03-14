Abascal y Feijóo se vuelcan en la campaña de Castilla y León

Los principales partidos que concurren a las elecciones del 15 de marzo en Castilla y León han contado durante la precampaña y la campaña con la presencia de los dirigentes nacionales como el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Vox, Santiago Abascal, que han participado en distintos actos y mítines en la Comunidad.

Abascal ha sido el líder nacional que ha protagonizado el mayor número de mítines y actos electorales a lo largo de los 15 días de campaña electoral, con una agenda que ha compaginado visitas a distintas localidades de Castilla y León con declaraciones a medios por la mañana y mítines junto al candidato, Carlos Pollán, en otros puntos de la geografía autonómica por la tarde.

Santiago Abascal abrió esta fórmula de visitas y mítines en campaña el viernes 27 de febrero con un paseo por las calles de Tordesillas (Valladolid) y un mitin en Burgos y cerró la campaña el viernes 13 de marzo con un recorrido por Miranda de Ebro (Burgos) y un gran acto de cierre de campaña en Valladolid.

El presidente nacional de Vox ha realizado actos electorales en las nueve provincias, con la particularidad de que el lunes 9 de marzo reunió al Comité Ejecutivo Nacional, Comité de Acción Política y Portavoces Nacionales en el Parador de Gredos, Ávila, donde presentó un mes antes a todos los candidatos.

“Sentido común”

Bajo el lema “Sentido Común”, Abascal ha visitado además Aranda de Duero y Treviño (Burgos); La Bañeza, Ponferrada, Villablino, Astorga y León capital (León); Guardo, Aguilar de Campoo y la capital palentina (Palencia); Béjar y Ciudad Rodrigo (Salamanca); Almazán y El Burgo de Osma (Soria); Arroyo de la Encomienda, Medina del Campo y Cigales (Valladolid); y Toro y Benavente (Zamora).

En el caso del PP, Alberto Núñez Feijóo ha optado por caravana propia, si bien ha coincidido con el candidato del Partido Popular a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, en dos mítines, uno en Ávila el sábado 28 de febrero en el primer mitin de campaña y el último el viernes 13 en Valladolid en el cierre de la campaña “Aquí, certezas”.

Alberto Núñez Feijóo y Fernández Mañueco coincidieron también el viernes 13 de febrero en un acto de precampaña para presentar a todos los candidatos y “confirmar” la candidatura de Alfonso Fernández Mañueco.

Por su parte, el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compartió tres mítines con el candidato del Partido Socialista a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, el primero el jueves 26 de febrero en Burgos, seis horas antes del inicio oficial de la campaña electoral.

Pedro Sánchez y Carlos Martínez realizaron otro mitin el sábado 7 de marzo en Soria, la ciudad del candidato socialista, y concluyeron la campaña “Cambiemos el futuro” el viernes 13 de marzo en Valladolid. Los dos dirigentes socialistas coincidieron en precampaña en un mitin celebrado el domingo 22 de febrero a Ponferrada (León).

Los candidatos a la presidencia pasan el día junto a sus familias

Los candidatos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León dedicaron la jornada de reflexión a pasar tiempo con su familia después de una intensa campaña electoral cuyo colofón tiene lugar hoy con las elecciones a las Cortes de la Comunidad, la segunda vez que se celebran en solitario y que centra el foco político de todo el país.

En concreto, el candidato del Partido Popular a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, pasó la jornada de reflexión en la provincia de Salamanca, primero en un desayuno con su familia en la capital y después con una comida con amigos en un pueblo.

El candidato del Partido Socialista a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, también compartió la jornada con familiares y amigos, con los que paseó por los márgenes del Duero en Soria.

Por su parte, el candidato de Vox, Carlos Pollán, pasó un día tranquilo en León tras una campaña en la que ha estado acompañado en casi todos sus actos por el presidente del partido, Santiago Abascal.

Así, por la mañana dio un paseo con su hijo y su nieto por el barrio Húmedo de la capital leonesa, al que se incorporó su madre. Ya por la tarde disfrutó del partido de la Cultural Leonesa contra el Racing de Santander.

La candidata de UPL a la Presidencia de la Junta, Alicia Gallego, dedicó la jornada a pasar un día “tranquilo”, a “tomar el aire” y relajarse en compañía de su familia.