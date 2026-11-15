Abascal ve existenciales estas elecciones: "España no resiste 4 años más" de Sánchez

El candidato de Vox a presidir el Gobierno, Santiago Abascal, ha asegurado que estos comicios son una "elección existencial" porque "España no resiste 4 años más de Pedro Sánchez" y ha acusado al Gobierno de destruir los servicios públicos, por lo que Vox se presenta para responder a la emergencia que considera que vive España.

Lo ha dicho en un acto de campaña este domingo en el Auditori de Cornellà de Llobregat (Barcelona) junto al secretario general de la formación, Ignacio Garriga; el cabeza de lista al Congreso por Barcelona, Juanjo Aizcorbe, y el portavoz en el Parlament, Joan Garriga.

Abascal ha pedido una movilización masiva, ha pedido estar alerta ante lo que califica de trampas y violencia, y ha pedido el voto a los catalanes que votaron a PSC o a independentistas "que hoy se han dado cuenta de que el problema no es entre catalanes y castellanos. El problema es de los catalanes en su conjunto, con el califato islámico al que nos han condenado desde Pujol hasta el PSC de Illa".